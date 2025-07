Palmeiras x Chelsea: onde assistir, horário e prováveis escalações

Palmeiras e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (4), em partida válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. A bola rola às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, com transmissão da TV Globo, SporTV, Cazé TV, Globo Play e DAZN. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

continua após a publicidade

➡️Acesse a Superbet e acompanhe as melhores odds do Mundial

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O técnico Abel Ferreira não poderá contar com o lateral-esquerdo Piquerez e os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo (este lesionado). Com a suspensão dos dois primeiros, a tendência é que Vanderlan e Micael assumam as vagas. Bruno Fuchs já havia ganhado a titularidade contra o Botafogo, pelas oitavas de final.

Após ser poupado nas duas primeiras atividades do clube na Filadélfia, Paulinho voltou a treinar com o elenco e estará à disposição da comissão técnica para a decisão contra os ingleses. O atacante convive com dores na canela desde que trocou o Atlético-MG pelo Palmeiras no início do ano e será submetido a um novo procedimento cirúrgico ao término da competição. Ele está liberado a atuar por cerca de 30 minutos.

continua após a publicidade

Ficha do jogo PAL CHE MUNDIAL QUARTAS Data e Hora sexta-feira, 4 de julho, às 22h (de Brasília) Local Lincoln Financial Field, na Filadélfia Árbitro Alireza Faghani (IRN / AUS) Onde assistir

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Caso avance às semifinais, o Verdão aguardará o vencedor do confronto entre Fluminense e Al Hilal, que entram em campo no mesmo dia, um pouco mais cedo, às 16h (de Brasília).

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Chelsea pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

Palmeiras x Chelsea

Quartas de final — Mundial de Clubes da Fifa 2025

📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de julho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay, DAZN e CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)

🟨 Arbitragem: Alireza Faghani (IRN / AUS); Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS) (assistentes)

📺 VAR: não divulgado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Mauricio; Allan, Estêvão e Vitor Roque (Flaco López).

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; James, Colwill, Badiashile e Cucurella; Enzo, Lavia e Caicedo; Pedro Neto, Delap e Cole Palmer.