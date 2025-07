Abel Ferreira lamenta morte de Diogo Jota e manda recado a familiares do atacante

FILADÉLFIA (EUA) - O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, lamentou a morte dos irmãos portugueses Diogo Jota e André Silva. Diogo, atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, e André, jogador do Penafiel, morreram em um grave acidente de carro ocorrido na madrugada desta quinta-feira (3), em Zamora, na Espanha.

continua após a publicidade

— Quero mandar umas palavras para os amigos, para a família do André Silva e o Diogo Jota, é inacreditável quando tu acordas e lê notícias como esta, mas a vida é mesmo assim. Por isso eu digo muitas vezes aos meus jogadores que nós devemos viver o aqui e o agora, desfrutar do momento, ser gratos, porque nunca sabemos o que é que nos traz o dia de amanhã. E por isso mesmo, queria mandar mais uma vez um profundo e sentido abraço à sua esposa, aos seus pais e a todos os amigos mais próximos destes dois atletas — declarou o treinador português, em entrevista coletiva nesta quinta, na Filadélfia, onde o Palmeiras enfrenta o Chelsea, nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília).

➡️ Técnico do Liverpool se pronuncia após falecimento de Diogo Jota

➡️ Torcedores do Liverpool prestam homenagens a Diogo Jota em Anfield

Em sinal de luto, Abel alterou sua foto de perfil nas redes sociais para uma imagem preta com o símbolo de pesar. A fatalidade aconteceu por volta de 00h30 (horário local), quando o veículo em que os irmãos viajavam saiu da pista após um pneu estourar e, na sequência, pegou fogo. Quando a Guarda Civil chegou ao local, ambos já estavam sem vida.

continua após a publicidade

Diogo Jota, de 28 anos, vinha de uma fase vitoriosa na carreira, tendo conquistado recentemente a Premier League com o Liverpool e a Liga das Nações com a seleção portuguesa. Casado há poucos dias, no último dia 22 de junho, o jogador deixa a esposa e três filhos pequenos.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

André Silva, seu irmão mais novo, também seguia a carreira no futebol e defendia o Penafiel, clube tradicional da segunda divisão portuguesa e tem um valor especial para Abel Ferreira, por ser onde o treinador iniciou sua trajetória como jogador profissional.

continua após a publicidade