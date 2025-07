Maurício, do Palmeiras, projeta partida contra Chelsea: ‘Tudo para ser um grande jogo’

FILADÉLFIA (EUA) - O Palmeiras finaliza a preparação para o jogão da próxima sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, em reencontro com os ingleses do Chelsea. Engasgados com o vice campeonato de 2022, partida tem cara de revanche. Um dos atletas que passaram pela Zona Mista foi Maurício, meio campo do Verdão, que falou a respeito da expectativa do duelo, na Filadélfia.

continua após a publicidade

— A gente fica muito feliz de estar nessa competição e nessa fase dela. A gente está se preparando muito bem. Acho que fizemos excelentes treinamentos, excelentes análises a respeito do Chelsea e tem tudo para ser um grande jogo e um grande espetáculo — afirmou.

➡️ IA crava vencedor de Palmeiras x Chelsea pelo Mundial de Clubes

Ainda sem ter vencido nenhuma equipe europeia no torneio, o camisa 18 disse que é importante, para jogos desse tamanho, é importante que o Palmeiras busque fazer uma partida de "erro zero".

continua após a publicidade

Maurício, do Palmeiras, dá entrevista na Zona Mista

— Em jogos grandes como esse, é nosso papel minimizar ao máximo a possibilidade de erros. Claro que é impossível fazer um jogo perfeito, mas cabe que todos nós estejamos atentos para ajudar e corrigir, se alguém errar — finalizou.

Preparado para pênaltis

Tema “proibido” nos bastidores do Palmeiras, as penalidades podem voltar a ser uma possibilidade no confronto contra o Chelsea e foram treinadas pelo elenco na última quinta-feira. O assunto é tratado com delicadeza nos bastidores, principalmente devido ao retrospecto recente da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Qual é o ‘abismo’ financeiro entre Palmeiras e Chelsea, rivais no Mundial?

O Palmeiras venceu apenas uma das últimas oito disputas por pênaltis realizadas. Nessa ocasião, derrotou o Atlético-MG por 6 a 5, em jogo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores.

2024 Supercopa do Brasil São Paulo 2 x 4 ❌ Palmeiras perdeu 2023 Copa Libertadores Boca Juniors 2 x 4 ❌ Palmeiras perdeu 2022 Copa Libertadores Atlético-MG 6 x 5 ✅ Palmeiras venceu 2022 Copa do Brasil São Paulo 3 x 4 ❌ Palmeiras perdeu 2021 Copa do Brasil CRB 3 x 4 ❌ Palmeiras perdeu 2021 Recopa Sul-Americana Defensa y Justicia 3 x 4 ❌ Palmeiras perdeu 2021 Supercopa do Brasil Flamengo 5 x 6 ❌ Palmeiras perdeu 2020 Mundial de Clubes (3º lugar) Al Ahly 2 x 3 ❌ Palmeiras perdeu

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras