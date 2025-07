‘Estamos preparados’, diz Luighi sobre possibilidade de pênaltis em Palmeiras x Chelsea

FILADÉLFIA (EUA) - O Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o Chelsea na noite desta sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Caso a partida termine empatada no tempo regulamentar e prorrogação, a disputa pela vaga será nos pênaltis. Portanto, o time de Abel Ferreira tem focado, também, nesse quesito.

continua após a publicidade

➡️ Como o Palmeiras trabalha Crias da Academia para momento de pressão no Mundial

- A gente vem treinando bem pênaltis. Quando acaba o treino, ele (Abel) mesmo fala que quem quiser pode bater pênalti, pois vamos precisar a qualquer momento do jogo. Estamos preparados e se for para ir para os pênaltis, tomara que a gente saia com a vitória - afirmou o atacante Luighi.

Questionado se está na fila para ser um dos cobradores do time, o jovem disse que "estará ali, mas entre os cinco (primeiros) será difícil", brincou.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras x Chelsea: onde assistir, horário e prováveis escalações

Luighi é um dos talentos alviverdes que não se escondem nos jogos em que ganha oportunidade de mostrar seu futebol. Na vitória sobre o Botafogo, por 1 a 0, nas oitavas de final, ganhou a vaga de Vitor Roque no decorrer da partida e foi importante para desempenhar bem o papel na recomposição.

- Estava conversando com o Thales e os meninos. Eu estava em casa, mostrei uma foto que eu tinha tirado daquele dia, que foi triste pela gente não ter ganhado, mas creio eu que amanhã a gente pode sair com a vitória - afirmou o jovem.

continua após a publicidade

Palmeiras prepara Crias da Academia para momento de pressão

Com a imensa exposição no torneio internacional, o clube ainda se preocupa em "blindar" os jovens para o momento de pressão que acontece de acordo com as fases em que o Palmeiras avança na competição. O trabalho psicológico não é novidade, já que Abel Ferreira bate muito na tecla do poder mental que é preciso ter para chegar longe em todas as competições e, também, para conquistar vitórias e viradas em partidas que pareciam estar perdidas. Profissionais da área estão à disposição dos atletas durante todo o tempo.

Dos jovens que estão na disputa do torneio, Estêvão, Allan e Luighi são os que mais se destacam. Além deles, Vanderlan deve ganhar chance como titular contra o Chelsea, pelas quartas de final, já que Piquerez está fora do duelo por acúmulo de cartões. Abel Ferreira costuma "proteger" seus jogadores e também faz elogios públicos para que se sintam mais confiantes.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras