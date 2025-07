Abel admite disparidade entre Palmeiras e Chelsea: ‘Compraram nosso melhor jogador’

FILADÉLFIA (EUA) - Com uma fita de luto abaixo do escudo do Palmeiras, Abel Ferreira concedeu entrevista nesta quinta-feira (3), véspera do duelo contra o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

+ Palmeiras foca no Chelsea com pênaltis, atenção a Paulinho e comando de Abel

De forma sincera, o treinador afirmou que o Palmeiras entra como azarão para o duelo e utilizou a transferência de Estêvão para exemplificar a discrepância financeira entre as equipes, ampliada pela diferença cambial entre real e libra

- Dizer que o Chelsea é melhor que o Palmeiras é (ser) realista. Eles (Chelsea) vieram aqui e compraram nosso melhor jogador (Estêvão), o que quer que eu diga mais? – disse o treinador antes de completar.

- Nós e ele, o clube já sabia que podia acontecer quando estavam negociando. Ele vai fazer o que sempre fez e não precisa que o treinador o diga nada. Ele não vai jogar sozinho, ninguém joga sozinho.

Ainda em 2024, o Palmeiras acertou a venda de Estêvão ao Chelsea por 61,5 milhões de euros, em um pacote que envolve valor fixo e bônus por metas esportivas. À época, a diretoria alviverde conseguiu adiar a ida do atacante para a Inglaterra até o término da competição.

Abel Ferreira durante treinamento do Palmeiras nos Estados Unidos (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Abel volta a elogiar torcida do Palmeiras

Assim como em outras entrevistas, Abel Ferreira voltou a destacar o apoio da torcida do Palmeiras, que marcou presença em grande número em todos os compromissos da equipe durante o Mundial de Clubes.

- O futebol é mágico porque nos marca e nos deixa memórias, como foi em Abu Dhabi. Tenho certeza de que os que vieram vão gravar esses momentos e memórias para sempre neles (...) Sabemos quanto custa estar aqui. Nós temos que levar isso para o campo, esse espírito de sacrifício, de energia extra. Por nós e pelo nossos torcedores - completou.

Palmeiras e Chelsea voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (4), a partir das 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Caso avance, o Alviverde aguardará o vencedor do confronto entre Fluminense e Al Hilal.