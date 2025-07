Palmeiras fecha preparação contra o Chelsea com ‘salve’ em Estêvão e foco total

FILADÉLFIA (EUA) - Sob um sol para cada um, o Palmeiras finalizou a preparação para o confronto contra o Chelsea, no NovaCare Complex, válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Com a despedida se aproximando, Estêvão foi o primeiro a pisar no gramado e protagonizou diversas interações antes do início das atividades, seja com membros do departamento médico ou com companheiros de elenco.

Micael, assim como Raphael Veiga, que é um dos jogadores mais próximos de Estêvão no elenco, derrubou o jovem em clima de brincadeira, numa espécie de trote com o atacante.

Em campo, o elenco alviverde realizou um trabalho de ativação física, seguido por uma roda de bobinho durante os 15 minutos liberados à imprensa no centro de treinamento dos Eagles. Ao fim do período aberto para filmagens, Abel Ferreira distribuiu alguns coletes, mas sem indicar uma possível escalação aos presentes.

A atividade desta quinta-feira marca o fim da preparação para as quartas de final. À tarde, Luighi, Mauricio e Flaco López concederão entrevista na zona mista. Posteriormente, o técnico Abel Ferreira participará de coletiva de imprensa.

ELenco do Palmeiras finaliza preparação para duelo contra o Chelsea, válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Paulinho treina com o elenco

Após ser poupado nas duas primeiras atividades do clube na Filadélfia, Paulinho voltou a treinar com o elenco e estará à disposição da comissão técnica para a decisão contra o Chelsea. O atacante convive com dores na canela desde que trocou o Atlético-MG pelo Palmeiras no início do ano e será submetido a um novo procedimento cirúrgico ao término da competição.

Vale lembrar que o jogador está liberado para atuar por cerca de 30 minutos, conforme revelou o técnico Abel Ferreira. A limitação de tempo em campo, no entanto, não o impediu de decidir as oitavas de final diante do Botafogo, quando marcou o gol da vitória no segundo tempo da prorrogação.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Mauricio; Allan, Estêvão e Vitor Roque (Flaco López).

Palmeiras e Chelsea se enfrentam na próxima sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Caso avance às semifinais, o Verdão aguardará o vencedor do confronto entre Fluminense e Al Hilal.