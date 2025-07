O Palmeiras vai enfrentar o Chelsea na sexta-feira (4) pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O jogo acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h (de Brasília). Na véspera do jogo, o time inglês divulgou uma entrevista com o meia Dewsbury-Hall, que falou sobre o confronto com o time brasileiro.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Dewsbury-Hall (número 22) comemora gol marcado sobre o Benfica com companheiros do Chelsea (Foto: Frederico Parra /AFP)

— Ninguém está subestimando o Palmeiras, e vimos que os times sul-americanos neste torneio têm sido realmente fortes. É um desafio pelo qual estou ansioso, e os rapazes também estão animados. Então, vamos garantir que estaremos todos prontos para isso — falou.

No Mundial de Clubes, o meia de 26 anos foi utilizado por Enzo Maresca em duas das quatro partidas que o Chelsea disputou. O camisa 22 foi titular contra o Espérance, da Tunísia, na última rodada da fase de grupos e atuou contra o Benfica. Ele saiu do banco na segunda etapa e marcou o último gol do time inglês no confronto das oitavas de final.

Assim como o Palmeiras, o Chelsea chega às quartas de final depois de disputar uma prorrogação nas oitavas de final do Mundial de Clubes. As duas equipes venceram seus jogos no tempo extra, mas o time de Londres teve uma particularidade.

O jogo contra o Benfica foi paralisado no final da segunda etapa e só foi retomado 1h54 minutos depois. Quando a partida parou, o Chelsea vencia o jogo por 1 a 0 e o Benfica conseguiu o empate, levando o jogo para a prorrogação. Na entrevista, Dewsbury-Hall também falou sobre o episódio.

Dewsbury-Hall finaliza e faz gol contra Benfica no Mundial de Clubes Foto: Angela Weiss / AFP)

— Foi a primeira vez na minha vida que comecei um jogo às 4 da tarde e terminei às 9 da noite! Foi uma loucura, uma situação realmente estranha. Mas foi bom perceber que, mesmo depois de ficarmos duas horas esperando no vestiário, voltamos e, no fim, conseguimos fazer o nosso trabalho — analisou.

Palmeiras x Chelsea no Mundial de Clubes

Após decidirem o Mundial de Clubes de 2021, Palmeiras e Chelsea voltarão a se encontrar na competição da Fifa. O time brasileiro terá muito desfalques contra o adversário inglês. O capitão Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez receberam cartões na classificação diante do Botafogo, no último sábado.

Além da dupla, Murilo segue em tratamento com o departamento médico após sofrer uma contusão muscular na coxa e está fora do restante da competição. O jogo acontece nesta sexta-feira (4), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), às 22h (de Brasília.)