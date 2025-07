AO VIVO: Acompanhe a preparação do Fluminense para a semifinal do Mundial

ORLANDO (EUA) - Após vencer o Al-Hilal por 2 a 1, o Fluminense se prepara para encarar o Chelsea, que derrotou o Palmeiras, e tentar uma vaga na grande final do Mundial de Clubes. O confronto acontece na próxima terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em New Jersey.

Para a partida, o técnico Renato Gaúcho vai ter o desfalque de Martinelli e Freytes, que tomaram o segundo cartão amarelo e estão suspensos.

Guga celebra vitória do Fluminense sobre o Al-Hilal (Foto: Paul Ellis/AFP)

Titular pela segunda vez no Mundial, Bernal enaltece elenco do Fluminense

O volante Facundo Bernal foi titular nas duas vitórias do Fluminense no mata-mata do Mundial de Clubes. Em ambas as partidas, Renato utilizou um esquema tático com três zagueiros no qual o uruguaio se tornou peça importante. Leia a matéria completa.

‘Não é só resenha’: Guga rasga elogios e defende Renato Gaúcho após classificação do Fluminense

A classificação do Fluminense para a semifinal do Mundial de Clubes tem um protagonista no banco de reservas: Renato Gaúcho. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal, o lateral-direito Guga elogiou Renato Gaúcho e fez uma defesa enfática do trabalho do treinador, rebatendo a fama de que ele vive apenas de "resenha e brincadeira". Leia a matéria completa.

‘Leveza de quem sabe o que está fazendo’, destaca Arias sobre Fluminense no Mundial

Ao derrotar o Al-Hilal, o Fluminense se classificou para as semifinais do Mundial e, na opinião de Jhon Arias, isso se deve à leveza com a qual o time joga. O colombiano, que é a liderança técnica do time, depositou esse aspecto na confiança que sentem um no outro e comentou também sobre sua condição física. Leia a matéria completa.