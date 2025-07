O primeiro dia de quartas de final do Mundial de Clubes foi movimentado para os representantes do futebol brasileiro no torneio intercontinental. O Fluminense começou o dia superando as expectativas mais uma vez — vitória por 2 a 1 contra o Al-Hilal. O Palmeiras, no entanto, repetiu o roteiro da final mundial em 2021, e perdeu pelo mesmo placar para o Chelsea. A seguir, o Lance! mostra os melhores momentos dos jogos de sexta-feira (4) da competição.

🔴 Fluminense 2x1 Al-Hilal ⚪

E deu Fluminense de novo. O Tricolor venceu o Al-Hilal por 2 a 1, com gols de Martinelli e Hércules — Marcos Leonardo fez para os sauditas —, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, e garantiu a classificação às semifinais. O jogo aconteceu na tarde desta sexta-feira, feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, no Camping World Stadium, em Orlando. Na próxima fase, o Tricolor não terá Freytes e Martinelli, que tomaram o segundo amarelo.

🟢 Palmeiras 1x2 Chelsea ⚪

O Palmeiras lutou, dominou as arquibancadas do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, mas vacilou em momentos pontuais e está eliminado do Mundial de Clubes. Com um gol em cada tempo, o Chelsea fez 2 a 1 (Cole Palme; Weverton contra e Estêvão para o Verdão), e agora enfrenta o Fluminense, na próxima terça-feira, na semifinal. O time de Abel Ferreira deixa a competição sendo o único brasileiro a não vencer uma equipe europeia no torneio.

