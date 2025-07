A derrota por 2 a 1 para o Fluminense, que resultou na eliminação do Al-Hilal nas quartas de final do Mundial de Clubes, foi sentida como um golpe duro pelo técnico Simone Inzaghi. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador italiano lamentou a eliminação do time árabe e classificou o resultado como "decepcionante" e "injusto", especialmente pelo desempenho de sua equipe no segundo tempo.

'Merecíamos um resultado melhor'

Para o treinador, o time saudita foi superior na segunda etapa e merecia, no mínimo, ter levado o jogo para a prorrogação.

— Eu acho que merecíamos um resultado melhor depois do segundo tempo, mas isso é o futebol — declarou Inzaghi, que descreveu o clima no vestiário.

— Os jogadores estão frustrados com o que aconteceu, o resultado foi decepcionante, mas temos que aceitá-lo, apesar de ser difícil.

Orgulho, elogios e o 'desgaste' da maratona

Apesar do resultado, Inzaghi fez questão de exaltar a dedicação de seus jogadores, lembrando a maratona de jogos que a equipe enfrentou.

— Estou orgulhoso dos jogadores. Eles deram seus corações e suas almas, deram tudo o que tinham em cinco jogos que disputaram em 16 dias — ressaltou o técnico. — Não posso culpar os jogadores depois que eles nos deram tudo o que tinham.

Futuro do Al-Hilal: descanso e reforços

O treinador italiano afirmou que, apesar da eliminação, a participação no Mundial foi positiva para conhecer a qualidade do elenco. Ele também já projetou os próximos passos e sinalizou a necessidade de reforçar a equipe.

— Vamos descansar, voltar para Riade, e depois ir para a Áustria nos preparar para a Supercopa Saudita. Teremos três semanas de pausa e depois retomaremos o trabalho — explicou, afirmando que está em contato diário com a diretoria para "fortalecer o time".

