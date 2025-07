ORLANDO (EUA) - O elenco do Fluminense se reapresentou na manhã deste sábado (05), um dia após a vitória maiúscula contra o Al-Hilal, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Agora, o Tricolor se prepara para encarar o poderoso Chelsea na semifinal da competição. A bola rola às 16h (de Brasília), na próxima terça-feira (08), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Assim como aconteceu após a vitória contra a Inter de Milão, nas oitavas de final, o técnico Renato Gaúcho separou o elenco em dois grupos. Os titulares realizaram atividades regenerativas, enquanto os demais foram a campo. Com um clima de leveza tomando conta do ambiente, os jogadores participaram do tradicional ‘bobinho’ e depois foram divididos para realizar atividade que presam maior posse de bola, com toques limitados.

Após essas atividades, o elenco realizou um trabalho de 8 contra 8, com o volante Hércules sendo o ‘coringa’ - atuando para os dois lados. O jovem Wallace Davi, de apenas 18 anos, segue fazendo um trabalho separado dos demais. O jogador vem se queixando de um desconforto muscular.

A reportagem do Lance! flagrou um momento de descontração entre os jogadores, na Universidade Central da Florida. Durante a tradicional roda de bobinho, o atacante Cannobio aplicou uma bela caneta no volante Thiago Santos, que não foi poupado pelos companheiros. Confira.

Renato Gaúcho atende a imprensa no treino do Fluminense

Durante o treino do Fluminense, os veículos de imprensa viveram um momento inusitado com o técnico Renato Gaúcho. Diante das altas temperaturas que vem atormentando o verão dos Estados Unidos, o treinador distribuiu água para os jornalistas presentes.

Renato aproveitou a oportunidade para brincar com quem estava presente. Questionado sobre a fala de Abel Braga, que manifestou o interesse em ser chamado para o futevôlei em Copacabana, o treinador respondeu com o bom humor de sempre: “diz para ele que é em Ipanema”.