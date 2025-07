Carol Portaluppi, filha do técnico Renato Gaúcho, foi fotografada nas arquibancadas durante o jogo entre Fluminense e Al-Hilal pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Após a classificação do Tricolor, a influenciadora publicou agradecimento em suas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras é eliminado do Mundial e rivais relembram memes: ‘Acesso negado’

A filha do treinador tem acompanhado o pai durante toda a competição nos Estados Unidos, compartilhando diversos momentos dos bastidores com seus seguidores. Sua presença tem sido constante tanto nas concentrações quanto nos jogos do Fluminense.

Carol Portuluppi durante jogo do Fluminense no Mundial (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C)

Dois dias antes do confronto contra o Al-Hilal, Carol "invadiu" a concentração do time em Orlando. Ela compartilhou cenas do cotidiano da equipe, incluindo momentos de seu pai comendo pipoca de "cara fechada" e arrumando o "cabelo na régua", além de registros do técnico irritado com seus próprios erros durante uma partida de ping-pong.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A influenciadora compareceu ao Hard Rock Stadium, em Miami, para o último jogo da fase de grupos. Na ocasião, ela vestiu uma camisa comemorativa dos 30 anos do gol de barriga marcado por Renato, que deu o título carioca ao Fluminense em 1995. A partida coincidiu com o aniversário exato de três décadas do feito, celebrado em 25 de junho.

Após o empate em 0 a 0 contra o Mamelodi Sundowns e a consequente classificação para as oitavas de final, Carol tentou convencer o pai a sair para jantar. Renato, no entanto, preferiu assistir ao jogo entre Inter de Milão e River Plate para estudar o próximo adversário.

continua após a publicidade

Em suas redes sociais, Carol também publicou uma foto com o colombiano Jhon Arias, considerado o melhor jogador do Fluminense no Mundial. "Acho que é a primeira vez que eu quero tietar alguém, mas ele (Arias) merece muito. Craque demais", escreveu na legenda da imagem.