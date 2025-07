‘Leveza de quem sabe o que está fazendo’, destaca Arias sobre Fluminense no Mundial

ORLANDO (EUA) — Ao derrotar o Al-Hilal, o Fluminense se classificou para as semifinais do Mundial e, na opinião de Jhon Arias, isso se deve à leveza com a qual o time joga. O colombiano, que é a liderança técnica do time, depositou esse aspecto na confiança que sentem um no outro e comentou também sobre sua condição física.

Na coletiva antes da decisão, Renato Gaúcho comentou que o Tricolor era o "patinho feio" da competição, pois era o time com menor orçamento entre os classificados. Ao ser questionado sobre isso, o camisa 21 tricolor explicou que isso não significa que se sentem inferiores em qualidade.

— Da porta para dentro, a gente não se acha o 'patinho feio'. A gente conhece a nossa realidade, não temos o orçamento de outras equipes, a gente não tem o mesmo "charme", como se diz, de outros times. Mas, dentro da nossa realidade, a gente também tem grandes jogadores, temos um grande trabalho sendo feito. A gente acredita muito no que consegue fazer. Eu acho que nem todo mundo acreditava que estaríamos aqui, mas ao longo dos jogos, tivemos excelentes desempenhos, excelentes atuações. Então, acho que jogamos de forma leve neste momento, porque jogamos com confiança. Confiança de quem sabe o que está fazendo — afinal, ninguém chega a uma semifinal de Copa do Mundo por acaso. Temos humildade, sabemos respeitar e reconhecer o valor do adversário que está pela frente — mas isso nunca significou, de portas para dentro, que a gente se sente inferior a ninguém.

Jhon Arias contra o Al-Hilal no Mundial de Clubes (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Repercussão da clssificação do Fluminense no Mundial

Pela razão financeira e pelo desempenho que vinha tendo no Brasil, o Fluminense chegou desacreditado no Mundial. Entre os três brasileiros, era o time com menor probabilidade de avançar às oitavas e quartas, até que chegou na semifinal. O craque tricolor falou sobre a importância da repercussão para o futebol brasileiro e sul-americano.

— Eu ainda não peguei o telefone, mas é claro que tenho uma noção da repercussão que isso pode estar tendo no Brasil, na América Latina, na América do Sul. Acho que falei várias vezes sobre estar representando também uma cultura, um continente. Eu acho que estamos colocando o Brasil no topo de novo. Estamos mostrando para o mundo que também temos grandes jogadores, também tem um grande poder. Tenho certeza de que o torcedor de tricolor está orgulhoso e feliz. É um momento para comemorar, para curtir muito, porque a gente nunca sabe quando vai ter a chance de viver isso de novo. Como foi dito, o sonho está muito perto. Estamos a dois jogos de conseguir o maior feito da história de um clube sul-americano. A gente chegou nessa competição sonhando em avançar — e seguimos avançando, seguimos sonhando. Acho que a gente precisa continuar com essa humildade, e isso é o mais importante, em primeiro lugar. Mas ninguém pode impedir a gente de sonhar com títulos.

Arias comenta desgaste físico

Dos cinco jogos que o Fluminense disputou, Arias atuou em todos por 90 minutos. Por isso, demonstra sinais de cansaço em campo, sendo "poupado" das obrigações defensivas no jogo contra a Inter de Milão por sugestão de Thiago Silva. O jogador confirmou a impressão, mas afirmou que buscará se recuperar plenamente para as semifinais.

— Claramente estou desgastado, estou cansado, não consigo esconder isso porque as condições climáticas são muito difíceis. É meio complicado jogar nesse horário, com esse calor, com muita humidade. A gente fez um jogo muito intenso. São condições climáticas que interferem bastante no desgaste, no desempenho. A gente também tem pouco tempo para se recuperar. Acho que somos um dos times com menos tempo de recuperação. É claro que isso interfere diretamente no desempenho, no desgaste. Mas estou feliz, estou contente. Desde que eu esteja saudável, eu vou jogare dar o meu merlhor. Agora é focar na recuperação nesses três dias que restam até a semifinal, porque todo jogador quer estar num jogo desse calibre e quero estar no meu 100%.

