ORLANDO (EUA) – A classificação do Fluminense para a semifinal do Mundial de Clubes tem um protagonista no banco de reservas: Renato Gaúcho. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal, o lateral-direito Guga elogiou Renato Gaúcho e fez uma defesa enfática do trabalho do treinador, rebatendo a fama de que ele vive apenas de "resenha e brincadeira".

Na zona mista, Guga destacou a confiança que o técnico passa para o elenco como um dos grandes diferenciais do Fluminense.

'Não é só resenha e brincadeira': Guga elogia Renato Gaúcho

Para o lateral, o sucesso do time não é por acaso e passa diretamente pela capacidade de Renato de comandar o grupo.

— Muita gente acha que é só resenha e brincadeira, mas não. Não é à toa tudo o que a gente vem fazendo no campeonato — disse Guga.

Ele explicou que a experiência de Renato como ex-jogador é um trunfo na comunicação com os atletas.

— Ele não é dos mais técnicos, se formos falar assim, de palavras e tal. Ele tem a palavra do jogador, ele sabe o diálogo do jogador, e ele sabe muito.

Renato comemora o gol do Fluminense no Mundial de Clubes (Foto: Lucas Merçon/FFC)

'Feeling' e a sabedoria de quem jogou

Guga também ressaltou a inteligência e a sensibilidade do treinador para entender os momentos da partida e guiar os jogadores.

— A autoconfiança, de acreditar nas coisas que ele fala… ele tem muito 'feeling' de dentro de campo, das partidas. Também por ter atuado muito tempo, foi um grande jogador, ele tem muita sabedoria do que acontece ali dentro. Ele consegue passar isso pra gente — analisou o lateral.

O Fluminense agora segue focado na semifinal do Mundial de Clubes.

