Titular pela segunda vez no Mundial, Bernal enaltece elenco do Fluminense

ORLANDO (EUA) — O volante Facundo Bernal foi titular nas duas vitórias do Fluminense no mata-mata do Mundial de Clubes. Em ambas as partidas, Renato utilizou um esquema tático com três zagueiros no qual o uruguaio se tornou peça importante.

Foi assim que derrotou a Inter de Milão, por 2 a 0, nas oitavas, e o Al-Hilal, por 2 a 1, nas quartas de final. O plano foi bem executado e o desempenho do Tricolor se tornou assunto nos jornais internacionais. Diante dos resultados, Bernal não hesitou em atestar que o o Flu merece figurar entre os quatro melhores do mundo.

— Sim, isso é refletido em campo a cada jogo. Acho que nós merecemos isso por todo o trabalho que fazemos, por toda a comissão técnica, por toda a equipe que faz parte do Fluminense. Hoje nos sentimos parte dessa bela classificação e estamos muito felizes.

Facundo Bernal e Martinelli comemoram o gol do Fluminense no Mundial (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

A decisão de Renato de modificar a formação do time se mostrou acertada nas duas ocasiões, mesmo com pouco tempo para trabalhá-la. Para o volante, a presença de Thiago Silva contribuiu para o sucesso da equipe, que sofreu apenas um gol no mata-mata (e três na competição).

— Nada do que se viu no jogo anterior, contra a Inter, foi por acaso. Usamos o mesmo esquema para que eles não conseguissem impor o jogo deles, e digo, foi de igual para igual, funcionou muito bem. Trabalhamos isso muito pouco, mas em campo foi muito bem executado, com o Thiago lá atrás nos ajudando bastante deu certo. Agora vamos em busca de mais.

O que o Fluminense tem pela frente no Mundial

Depois de eliminar o Al-Hilal por 2 a 1 nesta sexta-feira (4), o Fluminense encara o Chelsea nas semifinais. O time inglês venceu o Palmeiras também por 2 a 1 e jogará contra o Tricolor em seu retorno à Nova York, no dia 8 de junho (terça-feira).

