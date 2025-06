Jogo do PSG no Mundial de Clubes repercute: ‘Piedade do Botafogo’

Os torcedores do Botafogo estavam ligados na partida entre PSG x Atlético de Madrid na primeira rodada do Mundial de Clubes. Às 23H, o Glorioso entra em campo contra o Seattle Sounders para completar os jogos do grupo B.

continua após a publicidade

Mais cedo, em partida que começou às 16H, o PSG venceu o Atlético de Madrid por 3 a 0 em um jogo eletrizante. Fabian Ruiz e Vitinha, meias do clube francês, marcaram os gols da vitória em mais uma atuação de gala dos vencedores da Liga dos Campeões.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ligados na partida, os torcedores do Botafogo e de outros clubes do Brasil reagiram ao desempenho dos comandados de Luis Enrique. Veja a repercussão abaixo.

continua após a publicidade

PSG estreia no grupo B com vitória sobre o Atlético de Madrid (Frederic J. Brown/AFP)

Veja a repercussão da web

Como chega o PSG para o Mundial de Clubes

O PSG é o único time da França presente no Mundial de Clubes e chega vivendo o melhor momento de sua história. No Grupo B do torneio, o time francês venceu o Atlético de Madrid, vai enfrentar o Botafogo e o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, em busca de uma vaga nas oitavas de final do torneio da Fifa.

➡️Simulador do Mundial de Clubes: simule os resultados com a ferramenta do Lance!

O clube francês está no Grupo B do Mundial de Clubes e é o grande favorito à primeira colocação entre os rivais de sua chave na primeira fase do torneio. A expectativa de boa parte da torcida e de jornalistas é de que o Paris Saint-Germain consiga avançar ao mata-mata com 100% de aproveitamento nas três partidas que serão disputadas na fase de grupos.

continua após a publicidade

➡️Decisão do PSG no Mundial de Clubes viraliza na web: ‘Bizarra’

Além de um elenco repleto de jogadores de seleções de todo o mundo, o PSG chega ao Mundial de Clubes após viver a melhor temporada de sua história. Na temporada 2024-25, o Paris Saint-Germain conquistou todos os títulos que disputou na França e na Europa. Campeonato Francês, Copa da França, Supercopa da França e a inédita Liga dos Campeões.

Com tantos fatores positivos, o PSG chega como um dos grandes favoritos à conquista do título para fechar o ciclo com chave de ouro sob o comando de Luís Enrique.