Após um sonoro 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid em jogo de estreia do Mundial de Clubes da Fifa, Marquinhos, zagueiro brasileiro do Paris Saint-Germain (PSG), já projetou o próximo confronto no torneio, que será o encontro do atual campeão da Champions contra o atual campeão da Libertadores, o Botafogo, pela segunda rodada do grupo B.

O capitão do time francês fez questão de elogiar a equipe comandada por Renato Paiva. Segundo ele, apesar de ter perdido peças importantes, a equipe manteve um nível "muito bom", o que dá um caráter decisivo ao jogo, sobretudo após a vitória de hoje.

— Vai ser um jogo decisivo. Principalmente ganhando hoje, esse jogo do Botafogo vai ser muito importante para a gente. É uma equipe que, apesar de ter perdido algumas peças importantes do título do ano passado, manteve um nível muito bom — disse.

Marquinhos ainda afirmou que a postura do PSG, mesmo algumas semanas após ganhar o torneio mais importante de sua história, será de alta intensidade, porque o treinador Luis Enrique exige isso dos atletas.

— Ele (Luis Enrique) não aceita corpo mole, ele não aceita intensidade baixa nos treinamentos, nos jogos. É isso que nos prepara para enfrentar grandes adversários como o Botafogo, independentemente de não estarmos acostumados a jogar contra times brasileiros. A gente vai estar pronto e a gente vai fazer um jogo com muita intensidade, sabendo que vai ser um jogo difícil. A gente tem que se preparar bem — afirmou.

