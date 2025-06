O Botafogo começou bem, mas diminuiu o ritmo e sofreu na reta final para confirmar a vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders, neste domingo (15), no Lumen Field, pela primeira rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. Após a partida, o capitão Marlon Freitas admitiu desempenho abaixo do esperado e falou sobre revisão dos erros cometidos.

continua após a publicidade

A equipe comandada por Renato Paiva abriu o placar com Jair aos 27 minutos da primeira etapa e ampliou com o artilheiro Igor Jesus, aos 43. Na volta do intervalo, pouca efetividade e mais bola com os estadunidenses.

- Importante aqui é o resultado, a entrega, mas sabemos que não fizemos um bom jogo. Sofremos bastante, mas fica o resultado. Temos que tirar lições, muitas, não são poucas, individual e coletivamente, para melhorar. São três pontos importantes, era o que a gente buscava, estrear bem, tirar um pouco dessa ansiedade, às vezes atrapalha um pouco. Importante, vitória boa, descansar, recuperar bem que agora tem um jogo difícil - disse Marlon Freitas, após o jogo, à TV Globo.

continua após a publicidade

"Apagão" do Botafogo

O Seattle voltou melhor, aproveitou os espaços e descontou aos 29 do segundo tempo com Roldán, em cabeceio que desviou em Igor Jesus. No fim, o time da casa perdeu boas oportunidades e parou em boas intervenções do goleiro John.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

- Vamos fazer uma análise mais profunda do jogo, ver os vídeos, temos que ajustar muita coisa e ajustar em cima do nosso próximo adversário, para corrigir alguns erros e não cometer no próximo jogo. Hoje conseguimos a vitória, mas pode ser que nos próximos jogos tenhamos dificuldade. Precisamos melhorar individual e coletivamente para conquistar nosso objetivo que é a classificação.

continua após a publicidade

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (19) contra o Paris Saint-Germain em duelo valendo a liderança. O PSG goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0 e, devido ao saldo de gols superior, lidera a chave.