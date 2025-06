MIAMI (EUA) — Em jogo válido pela liderança do Grupo A, o Palmeiras entra em campo nesta segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no Estádio Hard Rock, em Miami.

O time de Abel Ferreira estreou com empate sem gols diante do Porto, em 15 de junho. Depois, venceu o Al-Ahly do Egito por 2 a 0, com um gol contra e outro de Flaco López.

Delegação do Palmeiras visita o estádio do jogo. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Conforme o regulamento da competição internacional, com dois cartões amarelos, o jogador fica suspenso para a próxima partida. No plantel do Palmeiras, seis atletas foram advertidos uma vez nos dois primeiros jogos do Mundial: Felipe Anderson, Giay, Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Piquerez e Richard Ríos.

Equilíbrio será palavra de ordem no confronto contra o Inter Miami. Vanderlan, lateral do Verdão, revelou que o elenco conversa sobre a regra no vestiário, sabe a importância de não receber cartões, mas que isso não pode interferir na intensidade da equipe. Leia matéria completa aqui.

A última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025 começa com um dado incontestável: os clubes brasileiros ainda não perderam nenhuma partida. Com seis vitórias e dois empates, Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense chegam invictos e com classificações bem encaminhadas. Mais do que os resultados, os números por trás da campanha reforçam a solidez do desempenho. Leia aqui.

Lionel Messi é hoje um dos atletas mais bem pagos do planeta. Segundo a revista Forbes, o argentino faturou US$ 135 milhões (R$ 745 milhões) no último ano. E o Palmeiras? O clube brasileiro não divulga individualmente os salários dos atletas, mas os dados do balanço financeiro de 2024 indicam que o gasto com salários do elenco profissional e comissão técnica foi de aproximadamente R$ 424 milhões no ano. Saiba detalhes na matéria.

Após o fim da segunda rodada do Mundial de Clubes, o Dazn, parceiro da Fifa na transmissão da competição, anunciou a seleção da semana. Botafogo, Fluminense e Palmeiras tiveram selecionados, enquanto o Flamengo ficou de fora.

Piquerez, do Palmeiras, teve boa atuação no triunfo diante da equipe egípcia. Após o jogo, o nome dele esteve envolvido em uma polêmica com seu pai, Daniel, que zoou o rival Corinthians ao falar "acesso negado" por não estar no Mundial. O atleta palmeirense repreendeu a atitude. Leia matéria completa aqui.