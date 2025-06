Entenda por que o Palmeiras usa sigla diferente no Mundial de Clubes

Durante o jogo entre Palmeiras e Al-Ahly pelo Mundial de Clubes, algo que chamou atenção dos torcedores durante a transmissão da partida foi a utilização da abreviação "SEP" no placar para denominar o Alviverde. Diferentemente dos outros times brasileiros do Mundial de Clubes, que utilizam as três primeiras letras do nome, o Palmeiras opta por manter a abreviação de seu nome institucional: Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas por que exatamente o clube tem a sigla diferente?

Uma das hipóteses levantadas é que o Palmeiras deseja valorizar a tradição para o mundo. O clube tem a sigla "SEP" registrada no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) como parte da sua identidade visual e jurídica e, por esse motivo, reforça sua marca institucional internacionalmente na transmissão do Mundial de Clubes.

A sigla também busca evitar confusões com a abreviação "PAL", usada em algumas ocasiões em campeonatos nacionais. A forma abreviada, no entanto, não tem ligação direta com o registro institucional do clube.

Palmeiras vence a primeira no Mundial de Clubes

O Palmeiras venceu o Al-Ahly, do Egito, por 2 a 0 na segunda rodada do Mundial de Clubes. A equipe alviverde fez os dois gols após a volta para o segundo tempo. Wessam Abou, centroavante do time egípcio, marcou contra logo aos quatro minutos da segunda etapa. Aos 59', Flaco López ampliou para o Verdão.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol contra o Al-Alhy no Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Após o último gol alviverde, o árbitro inglês Anthony Taylor paralisou a partida. Todos os presentes no estádio receberam um alerta no celular, já que um dos lados do estádio ficou nublado. Esse é um protocolo de segurança dos Estados Unidos. Depois da volta dos jogadores, o placar se manteve em 2 a 0.

Agenda de jogos do Alviverde e onde assistir

3ª Rodada – 23 de junho (segunda-feira):

Jogo: Inter Miami x Palmeiras

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN