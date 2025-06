Abel comenta sobre renovação com Palmeiras após o Mundial: ‘Tudo indica que sim’

De forma tranquila e direta, Abel Ferreira afirmou que deverá estender seu contrato com o Palmeiras por mais dois anos, ou seja, até 2027. O atual vínculo do treinador, que desembarcou na Academia de Futebol em 2020, é válido até dezembro deste ano.

- Tudo indica que sim. Mas este não é momento (ideal para falar). É momento para estar 100% focado no Mundial. A Leila (Pereira) falou muito bem, vamos ter tempo para sentar e conversar. O mais importante é desfrutar o que vemos da torcida (nos Estados Unidos).

Caso permaneça até 2027, o treinador completará os seis anos de mandato de Leila Pereira como técnico do Palmeiras. A renovação, inclusive, era um dos principais projetos da reeleição da mandatária, realizada no fim do ano passado.

- O que eu quero é que o Abel fique conosco até o final do meu mandato. Seria histórico. Eu não sei se algum outro presidente, com dois mandatos, tenha permanecido com o mesmo treinador. Esse é o meu objetivo: que o Abel fique no Palmeiras até dezembro de 2027. Esse é o meu desejo. Então, quero deixar muito claro: nunca houve convite, absolutamente nenhum. O Abel está tranquilo. Ele tem certeza de que é muito feliz no Palmeiras. Não adianta alguns jornalistas comentarem que houve uma procura, porque não houve absolutamente nada. O Abel está trabalhando dia a dia com o Palmeiras. Temos muitos compromissos neste ano. Vocês sabem que o contrato dele vai até dezembro deste ano, e o meu objetivo é que ele renove conosco até 2027 - afirmou Leila Pereira durante evento na sede social do Palmeiras

De acordo com apuração da reportagem, as partes já haviam se reunido, ainda no Brasil, para tratar da possível extensão do contrato do treinador português. No entanto, as conversas foram postergadas diante da proximidade do Mundial de Clubes.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras

Anunciado pelo Palmeiras em outubro de 2020, o treinador venceu 10 títulos no comando do Verdão. Foram três Paulistas (2022, 2023 e 2024), três Brasileiros (2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2022), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).