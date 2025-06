Quem é mais rico? Compare as finanças de Inter Miami e Palmeiras

Inter Miami e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O duelo define o futuro dos clubes no Grupo A: quem vencer avança às oitavas como líder, mas até um empate classifica ambos — com o Verdão em primeiro por saldo de gols.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📊 Receitas bilionárias, mas em caminhos diferentes

Apesar da presença midiática de Lionel Messi e do boom comercial que o Inter Miami experimentou desde sua chegada, o Palmeiras ainda lidera quando o assunto é faturamento anual.

Segundo a revista Forbes, o clube norte-americano faturou cerca de US$ 180 milhões em 2024 — o equivalente a R$ 991,8 milhões na cotação atual. O Verdão, por sua vez, arrecadou R$ 1,2 bilhão no mesmo período, valor superior mesmo sem considerar a diferença cambial.

continua após a publicidade

Enquanto o Palmeiras concentra suas receitas em direitos de transmissão, premiações e vendas de jogadores, o Inter Miami aposta em patrocínios e direitos de TV, impulsionados pela imagem global de Messi e pela parceria da MLS com a Apple TV.

📉 Elencos: vantagem brasileira

No quesito valor de mercado do elenco, a diferença é ainda mais acentuada.

Palmeiras: € 252,55 milhões (R$ 1,598 bilhão)

(R$ 1,598 bilhão) Inter Miami: € 66,18 milhões (R$ 418,8 milhões)

Mesmo com o astro argentino em campo, o elenco do clube brasileiro é quase quatro vezes mais valioso, segundo dados do site Transfermarkt.

O duelo entre Palmeiras e Inter Miami coloca frente a frente dois modelos de negócios diferentes: o tradicional e consolidado clube brasileiro, com base sólida em venda de ativos e performance esportiva, e a franquia norte-americana que virou fenômeno de marketing graças à presença de Messi.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.