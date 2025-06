Messi, sozinho, fatura mais que todo o elenco do Palmeiras? Veja valores

Palmeiras e Inter Miami entram em campo nesta segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O confronto, que vale vaga nas oitavas de final, chama atenção não só pelo aspecto esportivo, mas também pela disparidade financeira entre as estrelas em campo — em especial Lionel Messi.

💸 Salário de Messi x folha salarial do Palmeiras

Lionel Messi é hoje um dos atletas mais bem pagos do planeta. Segundo a revista Forbes, o argentino faturou US$ 135 milhões (R$ 745 milhões) no último ano. Desse total, US$ 60 milhões (R$ 331 milhões) vieram do contrato com o Inter Miami — salário, bônus e incentivos esportivos — e US$ 75 milhões (R$ 414 milhões) de acordos comerciais, investimentos e publicidade.

E o Palmeiras? O clube brasileiro não divulga individualmente os salários dos atletas, mas os dados do balanço financeiro de 2024 indicam que o gasto com salários do elenco profissional e comissão técnica foi de aproximadamente R$ 424 milhões no ano.

📊 Comparando os números:

Elenco do Palmeiras em 2024: R$ 424 milhões em salários

R$ 424 milhões em salários Messi no Inter Miami (salário esportivo): R$ 331 milhões

R$ 331 milhões Messi total (com publicidade): R$ 745 milhões

⚖️ Quem ganha mais?

A folha salarial total do elenco do Palmeiras supera o valor que Messi recebe diretamente como jogador do Inter Miami. No entanto, quando se considera toda a receita individual do argentino, Messi, sozinho, ganha mais do que o elenco inteiro do Verdão — algo que reforça o tamanho do craque argentino dentro e fora dos gramados.

