Como o Palmeiras se prepara para lidar com nova regra da Fifa em duelo com Messi

MIAMI (EUA) - O Palmeiras precisa apenas empatar com o Inter Miami para avançar às oitavas de final do Mundial de Clubes. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, na última rodada da fase de grupos da competição. O lema de Abel Ferreira, "Cabeça fria, coração quente" terá que ser levado a sério no duelo, pois o Verdão entra com seis pendurados.

Conforme o regulamento da competição internacional, com dois cartões amarelos, o jogador fica suspenso para a próxima partida. No plantel do Palmeiras, seis atletas foram advertidos uma vez nos dois primeiros jogos do Mundial: Felipe Anderson, Giay, Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Piquerez e Richard Ríos.

Vanderlan em ação pelo Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Equlíbrio será palavra de ordem no confronto contra o Inter Miami. Vanderlan, lateral do Verdão, revelou que o elenco conversa sobre a regra no vestiário, sabem a importância de não receber cartões, mas que isso não pode interferir na intensidade da equipe.

— A gente está levando em conta essa regra, lógico que temos mais cautela, mas infelizmente se precisar fazer uma falta dentro de campo a gente vai ter que fazer, se for para tomar amarelo. Mas o discurso do Abel é sempre estar pronto, independente da competição, independente do jogo, e a gente se prepara muto bem todos os jogadores, para quando a oportunidade surgir corresponder dentro do campo — disse o jogador do Verdão em entrevista durante o reconhecimento do Hard Rock Stadium.

Cuidado com Messi

Não cometer faltas em uma partida decisiva é sempre um desafio, ainda mais quando do outro lado está Messi. O craque argentino, camisa 10 do Inter Miami, vem de uma grande atuação na vitória por 2 a 1 sobre o Porto, quando marcou um gol de falta.

Murillo defendeu o Lokomotiv Moscou antes de se transferir ao Verdão, disputou torneios europeus, e sabe as dificuldades de enfrentar os principais atacantes do mundo. O zagueiro demonstrou confiança e acredita no potencial defensivo da equipe de Abel Ferreira.

— Cara eu acho que a gente vem fazendo um bom trabalho defensivo, acredito que é dar continuidade a isso, mantendo sempre a agressividade, tendo uma boa leitura, sabendo estudar o adversário, o Messi é um dos maiores jogadores do mundo, então sem sombra de dúvidas terão muitas dificuldades, mas eu gosto deste desfaio, já tive vários desafios também fora do país, na Champions League, já marquei vários outros grandes atacantes, então sem dúvida vai entrar mais um para lista — disse o zagueiro do Verdão.