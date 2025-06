Hard Rock Stadium: conheça o palco de Palmeiras x Inter Miami

Miami (EUA) - Palmeiras e Inter Miami se enfrentam nesta segunda-feira (23), pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Ambas as equipes têm quatro pontos e o duelo vale a liderança da chave. A partida será no Hard Rock Stadium, principal estádio da Flórida.

O palco costuma receber partidas do Inter Miami na MLS, liga norte-americana, e também serve como casa do Miami Dolphins, equipe de futebol americano, na NFL. Entre 1993 e 2011, recebeu jogos do Miami Marines na MLB, liga de beisebol dos Estados Unidos.

O estádio foi construído em 1987 para substituir o Miami Orange Bowl, antiga casa do Miami Dolphins. Inicialmente, podia receber até 75.540 torcedores. No entanto, após a reforma realizada em 2015, que incluiu a instalação de coberturas nas arquibancadas, o número de lugares foi reduzido para cerca de 65.000.

Estádio recebrá Palmeiras e Inter Miami (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palco de grandes eventos

O Hard Rock Stadium já foi palco de seis edições do Super Bowl, a final da NFL, nos anos de 1989, 1995, 1999, 2007, 2010 e 2020. Além disso, recebeu duas decisões da MLB, a liga de beisebol, em 1997 e 2003. A partir de 2023, o estádio também passou por adaptações para abrigar o paddock, área onde ficam as equipes, do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, quando a cidade entrou oficialmente no calendário da categoria automobilística.

O palco de Palmeiras e Inter Miami também recebeu confrontos importantes no futebol. Em 2024, foi uma das sedes da Copa América, e recebeu a grande decisão vencida pela Argentina contra a Colômbia por 1 a 0, com gol de Lautaro Martínez. Na ocasião, houve muita confusão na entrada de torcedores, na qual 27 pessoas foram pressas e 55 torcedores foram expulsos do estádio por entrarem sem ingressos.

O Hard Rock Stadium é sede do Mundial de Clubes, e recebeu partidas do Inter Miami, Boca Juniors, Bayern de Munique, Benfica, além de Fluminense e Sundows Mamelodi, que vão jogar no local na próxima quarta-feira (25).

Decisão para o Verdão

A partida será nesta segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium. O jogo vale a vida do Palmeiras na competição. Ambas as equipes têm quatro pontos na tabela, e os comandados de Abel Ferreira podem passar de fase na liderança em caso de vitória, ou empate. Se for derrotado pela equipe norte-americana, terá que torcer por um tropeço do Porto, para não sair precocemente do Mundial de Clubes.