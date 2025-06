Marcos, Edmundo ou Dudu: Facincani faz cara a cara entre ídolos do Palmeiras

O Palmeiras enfrenta o Inter Miami, nesta segunda-feira (23), nos Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. Para esquentar o confronto, o Lance! conversou com o jornalista Felippe Facincani sobre ídolos da história do clube carioca. O comunicador apontou Ademir da Guia como o maior ídolo do clube paulista.

Na conversa, grandes nomes da história do Alviverde foram citados, como Raphael Veiga, Danilo, Felipe Melo, Roberto Carlos, Alex, Rivaldo, Evair e Djalminha. Outros dois nomes da história do Palmeiras que foram destacado por Facincani, foram Marcão, Dudu e Edmundo.

- O Ademir da Guia está lá em cima. Se ele estiver na brincadeira, já ganhou. Não dá para comparar, em termos de Palmeiras - disse o jornalista.

Palmeiras x Inter Miami

Após a vitória sobre o Al Ahly, pela segunda rodada do Mundial de Clubes, o Alviverde tem vantagem na busca da classificação para as oitavas de final do torneio da Fifa. Até o momento, a equipe do técnico Abel Ferreira ocupa a liderança do Grupo A, com quatro pontos somados.

Para garantir o acesso a próxima fase do torneio, o Palmeiras precisa apenas de um empate com o Inter Miami. A equipe de Lionel Messi se encontra na mesma situação. Caso, o confronto entre as equipes haja um vencedor, a classificação dependerá do resultado do confronto entre Porto e Al Ahly.

A equipe portuguesa pode alcançar no máximo quatro pontos com uma possível vitória sobre o time egípicio, que se encontra na mesma posição. Os dois confrontos válidos pelo Grupo A acontecem nesta segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), nos Estados Unidos.