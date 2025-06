Palmeiras terá seu maior público do Mundial contra time de Messi

MIAMI (EUA) — Em jogo que vale a liderança do Grupo A no Mundial de Clubes, Palmeiras e Inter Miami se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium. A partida é uma das mais aguardadas da rodada e já registra mais de 50 mil ingressos vendidos — e já é o maior público contra o Verdão nesta edição do torneio.

A expectativa é de casa cheia no Hard Rock Stadium, que tem capacidade para 64.767 torcedores. O Alviverde mantém boas médias, com 46.275 torcedores na estreia, diante do Porto, e 35.179 torcedores na segunda rodada, contra o Al-Ahly.

The goal of the Hard Rock stadium is pictured ahead of the Club World Cup 2025 Group A football match between Egypt's Al-Ahly and US Inter Miami in Miami on June 14, 2025. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O maior público do torneio foi na goleada do PSG diante do Atlético de Madrid, com 80.619 torcedores. Na sequência, a vitória do Real Madrid por 3 a 1 contra o Pachuca, com 70.248 torcedores, no Bank of America Stadium. O terceiro lugar foi na partida entre Bayern de Munique e Boca Juniors, vencida pelos alemãs por 2 a 1, com 63.587 torcedores, também no Hard Rock Stadium.

Cenários do Palmeiras no Mundial

O jogo contra o time de Messi vale a vida do Palmeiras na competição. Ambas as equipes têm quatro pontos na tabela, e os comandados de Abel Ferreira podem passar de fase na liderança em caso de vitória, ou empate. Se for derrotado pela equipe norte-americana, terá que torcer por um tropeço do Porto, para não sair precocemente do Mundial de Clubes.