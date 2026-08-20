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Sabalenka fica ameaçada no ranking após queda em Cincinnati

Elena Rybakina, que alcançou as quartas de final, tem chance de assumir o topo

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
20/08/2026 12:02
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A tenista Aryna Sabalenka durante as oitavas de final do WTA 1000 de Cincinnati
A tenista Aryna Sabalenka durante as oitavas de final do WTA 1000 de Cincinnati (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A eliminação nas oitavas de final do WTA 1000 de Cincinnati pode custar caro a Aryna Sabalenka. A bielorrussa, que ocupa a liderança do ranking mundial desde outubro de 2024, perderá 95 pontos e corre o risco de ser ultrapassada por Elena Rybakina, que segue na disputa do torneio.

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No início da madrugada desta quinta-feira (20), Sabalenka fez uma partida de muitas oscilações contra a jovem Sara Bejlek, número 35 do mundo. Aryna acabou derrotada por 2 sets a 0 (7/6 (7) 6/4) para a tenista de 20 anos, que alcança as quartas de final de um torneio deste nível pela primeira vez.

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O resultado se soma a outra frustração recente no circuito, a queda nas oitavas de final do WTA 1000 de Toronto, e pesa no ranking. Aryna Sabalenka perde 95 pontos e terá total de 8575 na próxima atualização, o que encurta ainda mais a distância para Rybakina.

A cazaque, que defende pontos de semifinal, precisa apenas alcançar a decisão no torneio para assumir a liderança do ranking. Nas quartas de final, Rybakina terá a chance de buscar a revanche contra a polonesa Iga Swiatek após o duelo pelo título do WTA 1000 de Toronto.

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A bielorrussa Aryna Sabalenka disputa as oitavas de final do WTA 1000 de Cincinnati
A bielorrussa Aryna Sabalenka disputa as oitavas de final do WTA 1000 de Cincinnati (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Sabalenka vive temporada irregular

Apesar de iniciar a temporada com os títulos de Brisbane, Indian Wells e Miami Open, Sabalenka vive um jejum de troféus desde março e chegará ao US Open, a partir do dia 23 de agosto, sem conquistar um Grand Slam em 2026.

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