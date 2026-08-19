Nick Kyrgios é suspenso do tênis por cocaína; entenda Tenista australiano testa positivo em exame, assume erro e pede desculpas; pena pode chegar a quatro anos

Nick Kyrgios foi suspenso provisoriamente do tênis profissional após testar positivo para cocaína em exame antidoping. A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) anunciou a punição nesta quarta-feira (19). O australiano de 31 anos publicou um pronunciamento nas redes sociais, reconhecendo o erro e pedindo desculpas.

A amostra foi coletada em 22 de junho, durante o Torneio de Maiorca, um ATP 250 em que Kyrgios disputou a chave de simples. O resultado, analisado por laboratório credenciado pela Agência Mundial Antidoping (WADA), identificou a presença de benzoilecgonina, metabólito da cocaína. A suspensão provisória está em vigor desde 4 de agosto.

continua após a publicidade

A cocaína figura na lista de substâncias proibidas da WADA na categoria de estimulantes. A ITIA informou que o tenista tinha direito a recorrer da suspensão provisória, mas optou por não fazê-lo.

Punição e possível redução

Durante o período de suspensão, Kyrgios está impedido de jogar, treinar ou participar de eventos organizados pela ATP, WTA, Grand Slams ou qualquer associação nacional de tênis. A pena máxima prevista para o caso é de quatro anos. Caso conseguisse provar que o uso da substância foi fora da competição, aplicaria-se uma redução para o período máximo de três meses.

continua após a publicidade

Ainda assim, a suspensão pode ser reduzida para um mês caso o atleta concorde em participar de um programa de reabilitação aprovado. O caso será julgado por tribunal, e a punição definitiva ainda não foi estabelecida.

Kyrgios publica texto no Instagram (Foto: Reprodução)

Nick Kyrgios reconhece erro

Em comunicado publicado no Instagram, o tenista assumiu responsabilidade integral pelo ocorrido. "Queria que vocês ouvissem isso diretamente de mim. Recentemente, testei positivo para cocaína em um exame antidoping em Maiorca. Cometi um erro grave e assumo total responsabilidade por ele", escreveu.

continua após a publicidade

O australiano pediu desculpas aos fãs, à família, aos patrocinadores e, especialmente, ao público mais jovem que o acompanha. "Acima de tudo, peço desculpas às crianças que me veem como um exemplo a seguir. Tenho consciência do exemplo que isso representa e estou profundamente decepcionado comigo mesmo", afirmou.

Kyrgios contextualizou o momento pelo qual passa, citando o desgaste físico e mental provocado por lesões consecutivas. "Os últimos dois anos, marcados por lesões, me afetaram muito, tanto física quanto mentalmente. Meu corpo não conseguiu acompanhar as exigências da minha mente, e aceitar que estou me aproximando do fim da minha carreira tem sido mais difícil do que jamais imaginei", declarou. O tenista foi submetido a cirurgias de reconstrução do pulso e do joelho e, além das duplas, disputou apenas quatro partidas de simples na temporada atual.

continua após a publicidade

No comunicado, o australiano também abordou a relação com o esporte. "Sempre disse que não escolhi o tênis. O tênis me escolheu. Mas deixar para trás algo que foi toda a minha vida é uma das coisas mais difíceis que já enfrentei. Às vezes, me sinto impotente e sozinho. Nada disso justifica o que eu fiz", escreveu.

Trajetória no tênis

A última participação de Nick Kyrgios em competições foi em Wimbledon, no início de 2026, quando ele e o parceiro Alexander Bublik foram eliminados na primeira rodada da chave de duplas. Na chave de simples em Maiorca, em junho, o australiano caiu também na primeira rodada, diante do compatriota Adam Walton.

continua após a publicidade

No circuito, Kyrgios acumula sete títulos de simples no ATP Tour. Seu melhor resultado em Grand Slams na categoria foi a final de Wimbledon em 2022, quando perdeu para Novak Djokovic em quatro sets. Na modalidade de duplas, foi campeão do Australian Open em 2022 ao lado do compatriota Thanasi Kokkinakis. A melhor posição no ranking mundial foi o 13º lugar.

O tenista anunciou que ficará afastado das redes sociais e da vida pública por um tempo. "Nos próximos 28 dias, farei uma pausa nas redes sociais e na vida pública para me concentrar na minha recuperação e em ficar melhor. Peço a todos que respeitem minha privacidade neste momento e, sobretudo, a privacidade da minha família", concluiu no comunicado.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.