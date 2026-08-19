Nick Kyrgios é suspenso do tênis por cocaína; entenda
Tenista australiano testa positivo em exame, assume erro e pede desculpas; pena pode chegar a quatro anos
Nick Kyrgios foi suspenso provisoriamente do tênis profissional após testar positivo para cocaína em exame antidoping. A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) anunciou a punição nesta quarta-feira (19). O australiano de 31 anos publicou um pronunciamento nas redes sociais, reconhecendo o erro e pedindo desculpas.
A amostra foi coletada em 22 de junho, durante o Torneio de Maiorca, um ATP 250 em que Kyrgios disputou a chave de simples. O resultado, analisado por laboratório credenciado pela Agência Mundial Antidoping (WADA), identificou a presença de benzoilecgonina, metabólito da cocaína. A suspensão provisória está em vigor desde 4 de agosto.
A cocaína figura na lista de substâncias proibidas da WADA na categoria de estimulantes. A ITIA informou que o tenista tinha direito a recorrer da suspensão provisória, mas optou por não fazê-lo.
Punição e possível redução
Durante o período de suspensão, Kyrgios está impedido de jogar, treinar ou participar de eventos organizados pela ATP, WTA, Grand Slams ou qualquer associação nacional de tênis. A pena máxima prevista para o caso é de quatro anos. Caso conseguisse provar que o uso da substância foi fora da competição, aplicaria-se uma redução para o período máximo de três meses.
Ainda assim, a suspensão pode ser reduzida para um mês caso o atleta concorde em participar de um programa de reabilitação aprovado. O caso será julgado por tribunal, e a punição definitiva ainda não foi estabelecida.
Nick Kyrgios reconhece erro
Em comunicado publicado no Instagram, o tenista assumiu responsabilidade integral pelo ocorrido. "Queria que vocês ouvissem isso diretamente de mim. Recentemente, testei positivo para cocaína em um exame antidoping em Maiorca. Cometi um erro grave e assumo total responsabilidade por ele", escreveu.
O australiano pediu desculpas aos fãs, à família, aos patrocinadores e, especialmente, ao público mais jovem que o acompanha. "Acima de tudo, peço desculpas às crianças que me veem como um exemplo a seguir. Tenho consciência do exemplo que isso representa e estou profundamente decepcionado comigo mesmo", afirmou.
Kyrgios contextualizou o momento pelo qual passa, citando o desgaste físico e mental provocado por lesões consecutivas. "Os últimos dois anos, marcados por lesões, me afetaram muito, tanto física quanto mentalmente. Meu corpo não conseguiu acompanhar as exigências da minha mente, e aceitar que estou me aproximando do fim da minha carreira tem sido mais difícil do que jamais imaginei", declarou. O tenista foi submetido a cirurgias de reconstrução do pulso e do joelho e, além das duplas, disputou apenas quatro partidas de simples na temporada atual.
No comunicado, o australiano também abordou a relação com o esporte. "Sempre disse que não escolhi o tênis. O tênis me escolheu. Mas deixar para trás algo que foi toda a minha vida é uma das coisas mais difíceis que já enfrentei. Às vezes, me sinto impotente e sozinho. Nada disso justifica o que eu fiz", escreveu.
Trajetória no tênis
A última participação de Nick Kyrgios em competições foi em Wimbledon, no início de 2026, quando ele e o parceiro Alexander Bublik foram eliminados na primeira rodada da chave de duplas. Na chave de simples em Maiorca, em junho, o australiano caiu também na primeira rodada, diante do compatriota Adam Walton.
No circuito, Kyrgios acumula sete títulos de simples no ATP Tour. Seu melhor resultado em Grand Slams na categoria foi a final de Wimbledon em 2022, quando perdeu para Novak Djokovic em quatro sets. Na modalidade de duplas, foi campeão do Australian Open em 2022 ao lado do compatriota Thanasi Kokkinakis. A melhor posição no ranking mundial foi o 13º lugar.
O tenista anunciou que ficará afastado das redes sociais e da vida pública por um tempo. "Nos próximos 28 dias, farei uma pausa nas redes sociais e na vida pública para me concentrar na minha recuperação e em ficar melhor. Peço a todos que respeitem minha privacidade neste momento e, sobretudo, a privacidade da minha família", concluiu no comunicado.
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