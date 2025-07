Tiago Splitter monta jogador perfeito e elege melhor atleta da NBA

Se Michael Jordan e LeBron James são os pilares da eterna discussão sobre o maior de todos os tempos, o “jogador perfeito” ainda habita o imaginário dos fãs. Mas e se fosse possível criar, peça por peça, o atleta ideal da história do basquete? Em entrevista exclusiva ao Lance!, Tiago Splitter montou a sua versão ideal do atleta completo. Além disso, o campeão da NBA e atual auxiliar técnico do Portland Trail Blazers ainda analisou o MVP da última temporada com seu olhar afiado de treinador.

O jogador perfeito para Splitter

O jogador ideal para Splitter começa com o famoso "handle" de Kyrie Irving, conhecido por sua impressionante habilidade com a bola laranja. Se com a bola em disputa o armador do Dallas Mavericks é o melhor, o brasileiro escolheu o arremesso de Stephen Curry como calibrar o "seu atleta".

Fora da NBA, o armador do Paris Basketball, TJ Shorts, se destaca por sua grande velocidade em quadra. As enterradas de Vince Carter não poderiam faltar para o atleta chegar a "perfeição", segundo Splitter, assim como a sólida liderança de Manu Ginobili.

Habilidade: Kyrie Irving (Dallas Mavericks)

Arremesso: Stephen Curry (Golden State Warriors)

Velocidade: TJ Shorts (Paris Basketball)

Enterradas: Vince Carter

Liderança: Manu Ginobili

Melhor jogador da temporada da NBA

Além do título da NBA, Shai Gilgeous-Alexander foi eleito o melhor jogador da temporada de 2024/25. A disputa acirrada contra Nikola Jokic marcou toda a campanha e dividiu opiniões entre os fãs e especialistas do melhor basquete do mundo. Com isso, a famosa "corrida de MVP", que acontece durante a temporada regular, contou com diversas mudanças de liderança, e a decisão se virou um mistério.

A NBA é recheada de talentos, que transformam a liga numa vitrine de grandes jogos e excelentes jogadas. Entre muitos astros, Splitter concorda com a escolha de MVP da última temporada.

— Eu acho que o Shai merece. Eu acho que grande temporada, foi campeão, o time sempre no topo. Obviamente tá o Jokic na briga, mas eu acho que esse ano o Shai foi muito bem.

Shai é o oitavo jogador estrangeiro a vencer o prêmio. Com a conquista do canadense, os estrangeiros mantêm a dominância na liga, que não possui um vencedor americano desde a temporada 2017/18, quando James Harden, atuando pelo Houston Rockets, foi o escolhido. Sobre isso, Splitter destaca o comprometimento e preparação desses jogadores estrangeiros no basquete.

— Eu acho que mostra um pouco o que é o basquete hoje: é um jogo internacional. É um jogo onde os jogadores estrangeiros estão entrando e com, às vezes, uma disciplina diferente, criados de uma forma diferente. Às vezes, tem um jogo mais completo até pela forma de se jogar fora dos Estados Unidos. Eu acho que é um pouco isso.

Tiago Splitter de volta à NBA

Apesar da temporada ainda não ter começado, o trabalho de Splitter com o Portland Trail Blazers se inicia já na NBA Summer League, que acontece em Las Vegas. O ex-pivô assumirá o cargo de auxiliar técnico da franquia, que busca reformulação na liga norte-americana.

Ainda na offseason, ele pode não estar na quadra com o jovem time, mas estará na cidade para o primeiro contato com os jogadores do Trail Blazers. O time já disputou dois jogos no torneio de verão desta temporada, com uma vitória, contra o Golden State Warriors, e uma derrota, contra o Memphis Grizzlies.

Não é a primeira vez que Tiago Splitter faz parte de uma comissão técnica na NBA. Antes mesmo de assumir o cargo principal no Paris Basketball, Splitter esteve como auxiliar do Brooklyn Nets, entre 2018 e 2023, além do Houston Rockets, na temporada de 2023/24.