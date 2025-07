Lenda do basquete brasileiro renova com Bauru, aos 45 anos; veja

Alex Garcia, conhecido como "Brabo", reafirmou seu compromisso com o basquete brasileiro ao renovar seu contrato com o Bauru Basket para a temporada 2025/2026. Aos 45 anos, ele entra em sua 11ª temporada com a equipe de Bauru, completando 26 anos de carreira no basquete profissional. Sua imagem ilustra o logo do NBB há três anos.

Carreira de Alex Garcia

Como capitão e ídolo do time do interior paulista, Alex tem uma trajetória marcada por conquistas importantes, incluindo o Novo Basquete Brasil (NBB) 2016/2017, o Campeonato Paulista (2014), a Liga Sul-Americana (2014 e 2022) e a Liga das Américas (2015). Nas duas temporadas mais recentes, ele foi fundamental para que o Bauru chegasse às semifinais do NBB.

Com uma carreira internacional, Alex já atuou na NBA pelos San Antonio Spurs e New Orleans Hornets, além de ter jogado na Euroliga. No Brasil, destacou-se por clubes como Brasília, onde foi campeão e eleito quatro vezes o melhor ala do NBB, e Minas.

Na Seleção Brasileira, Alex Garcia é reconhecido como um dos grandes nomes deste século, defendendo o país de 2001 a 2021. Ele participou de duas Olimpíadas, cinco Copas do Mundo e dois Jogos Pan-Americanos.

O Bauru Basket anunciou Alex como o sexto jogador a renovar contrato, ao lado dos alas Pedro Infante e Wesley Mogi, dos alas/pivôs Gemerson Barbosa e Gustavo Santana, do pivô Andrezão e do técnico Paulo Jaú. Reforços também foram anunciados, incluindo os armadores Matheus Eugeniusz e Vinicius Mogi, além do ala/pivô Daniel Moreira. O elenco para a temporada 2025/2026 será concluído com outros jogadores a serem revelados em breve.

O time fará sua estreia no Campeonato Paulista contra o Osasco, no dia 5 de agosto, às 19h30, no Panela de Pressão.

