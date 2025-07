Após uma brilhante carreira como jogador, Tiago Splitter faz uma excelente sequência como comissão técnica no basquete mundial. O brasileiro conquistou bela dobradinha com o Paris Basketball, na temporada de 2024/25, e já está de volta à NBA. Dessa vez, o ex-pivô assumirá o cargo de auxiliar técnico do Portland Trail Blazers, que busca reformulação na liga norte-americana. As expectativas, no entanto, mantêm-se discretas, com "pé no chão" sobre o futuro da franquia.

— Então agora eu já tenho outro objetivo, que é aqui no Portland Trail Blazers. Obviamente não temos um time para competir para o título, mas é melhorar como time, fazer com que os jogadores melhorem, para quem sabe crescer um dia e estar nessa posição e brigar por título de novo. Então essa é uma coisa constante na vida de um atleta, de um técnico de alto rendimento, onde você está sempre competindo, sempre indo a mais — destacou Splitter.

Sem nenhuma estrela de destaque, o Trail Blazers terminou a última temporada da 12ª colocação da Conferência Oeste, e fora até da zona de Play-in. Apesar disso, a atuação da equipe no "Mercado da Bola" da NBA tem sido discreta, apenas com a adição de Jrue Holiday ao elenco, além das saídas de Anfernee Simons e Deandre Ayton. Ao ser questionado sobre o potencial da franquia, Splitter se manteve positivo sobre o desempenho do time a longo prazo.

— Olha, acho que você falou a palavra certa: potencial. Eu acho que a gente tem possibilidade de crescer e de ser um bom time no Oeste. Obviamente ainda vai demorar um tempo, não é de um dia para o outro, não é essa temporada que a gente vai brigar por títulos. Mas não temos grandes jogadores jovens, que a gente tem que desenvolver agora e fazer com que eles virem, como a gente brinca, "borboleta". Vamos ver se a gente consegue transformar esses jovens talentos em veteranos de muito calibre dentro da liga — analisou.

Em busca da evolução, o brasileiro chega ao Trail Blazer para auxiliar o trabalho do técnico Chauncey Billups com os jogadores dentro e fora de quadra. Multicampeão europeu e da NBA, o ex-pivô conhece bem o trabalho no garrafão. Por esse motivo, ele será o responsável por treinar e ajudar os "grandões" do elenco, tanto no ataque quanto na defesa. Além disso, os trabalhos fora de quadra, de pesquisa e análise, também farão parte de sua rotina em Portland.

— Obviamente, dar o meu palpite de um jeito geral para o time. Serei segundo assistente do time, então, com bastante responsabilidades. Os scouts que a gente tem que fazer, preparar os jogos, estudar os times que a gente vai ter pela frente. Então, esses são os objetivos que a gente tem agora, a curto prazo — concluiu o brasileiro.

Apesar da temporada ainda não ter começado, o trabalho de Splitter se inicia também com a NBA Summer League, que acontece em Las Vegas. O auxiliar pode não estar na quadra com o jovem time, mas estará na cidade para o primeiro contato com os jogadores do Trail Blazers. A franquia já disputou dois jogos no torneio de verão desta temporada, com uma vitória, contra o Golden State Warriors, e uma derrota, contra o Memphis Grizzlies.

Não é a primeira vez que Tiago Splitter faz parte de uma comissão técnica na NBA. Antes mesmo de assumir o cargo principal no Paris Basketball, Splitter esteve como auxiliar do Brooklyn Nets, entre 2018 e 2023, além do Houston Rockets, na temporada de 2023/24.

