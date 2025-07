Quando João Fonseca vai conhecer o adversário de estreia de Toronto?

Falta pouco para João Fonseca voltar às quadras. Após peder na terceira rodada de Wimbledon, no dia 4 de julho, o número 1 do Brasil vai estrear na quadra rápida do Masters 1000 de Toronto, que começa no domingo (27). O sorteio da chave principal do torneio canadense acontece nesta sexta-feira (25), às 12h (horário local).



Neste ano, o Masters 1000 de Toronto terá sua maior chave na história, com 96 atletas, superando os 64 das últimas edições. A primeira rodada para tenistas como João Fonseca, que não é cabeça-de-chave, acontece no domingo e na segunda-feira (28). Os principais favoritos estreiam a partir de terça-feira (29).

Das cinco vitórias de João Fonseca na carreira em Masters 1000, três foram na quadra rápida, como a de Toronto: contra o britânico Jacob Fearnley (81º), na estreia de Indian Wells, e contra o anfitrião Learner Tien (66º) e o francês Ugo Humbert (20º), em Miami. Nos dois torneios, o número 1 do Brasil foi derrotado, respectivamente, pelo campeão britânico Jack Draper (14º), na segunda rodada, e pelo australiano Alex De Minaur (11º), na terceira (seu melhor resultado nesse nível de torneio até aqui).

No saibro, em Masters 1000, na atual temporada, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira alcançou a segunda rodada de Madrid e parou na estreia de Roma (seu único revés nessa fase, em Masters). Os algozes de João Fonseca foram, respectivamente, o americano Tommy Paul (12º) e o húngaro Fabian Marozsan (61º).

Toronto: estreia de João Fonseca e muitas desistências

A lista de desistências do Masters 1000 de Toronto, que começa domingo (27), não para de aumentar. O torneio, que terá, pela primeira vez, a participação de João Fonseca, estará desfalcado do americano Tommy Paul (15º do mundo) e do búlgaro Grigor Dimitrov (20º).

Antes, o italiano Jannik Sinner (1º), o espanhol Carlos Alcaraz (2º), o britânico Jack Draper (5º) e o sérvio Novak Djokovic (6º) também haviam desistido do torneio. O americano Sebastian Korda (33º), o polonês Hubert Hurkacz (38º) e o australiano Jordan Thompson (36º) seguiram o mesmo caminho em relação ao torneio canadense.

Paul derrotou João Fonseca em Madri

Das duas novas desistências, o público brasileiro deve se lembrar de Paul. Em abril, no Masters 1000 de Madri, no saibro, o americano foi o algoz de João Fonseca, na segunda rodada.

O veterano Dimitrov, de 34 anos, por sua vez, se recupera da lesão em um dos músculos do peitoral, que sofreu quando vencia Sinner por 2 sets a 0 nas oitavas de final de Wimbledon. Foram os primeiros dois sets que o campeão italiano perdeu no torneio. Na final, Sinner superou Alcaraz por 3 sets a 1, de virada, se vingando da derrota sofrida na decisão de Roland Garros, no dia 8 de junho.

Torneio tem 6 top 10

Com as mais recentes desistências, os oito principais favoritos de Toronto são: o alemão Alexander Zverev (3º), o americano Taylor Fritz (4º), o italiano Lorenzo Musetti (7º), o americano Ben Shelton (8º), o dinamarquês Holger Rune (9º), o russo Andrey Rublev (10º), Frances Tiafoe, dos EUA (11º) e o norueguês Casper Ruud (12º).

Abaixo, os últimos campeões do Masters 1000 do Canadá (Toronto e Montreal se revezam, ano a ano, como sedes):



1997 EUA Chris Woodruff

1998 AUS Patrick Rafter

1999 SUE Thomas Johansson

2000 RUS Marat Safin

2001 ROM Andrei Pavel

2002 ARG Guillermo Cañas

2003 EUA Andy Roddick

2004 SUI Roger Federer

2005 ESP Rafael Nadal

2006 SUI Roger Federer

2007 SER Novak Djokovic

2008 ESP Rafael Nadal

2009 GBR Andy Murray

2010 GBR Andy Murray

2011 SER Novak Djokovic

2012 SER Novak Djokovic

2013 ESP Rafael Nadal

2014 FRA Jo-Wilfried Tsonga

2015 GBR Andy Murray

2016 SER Novak Djokovic

2017 ALE Alexander Zverev

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2021 RUS Daniil Medvedev

2022 ESP Pablo Carreño Busta

2023 ITA Jannik Sinner

2024 AUS Alexei Popyrin