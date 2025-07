Ex-campeão dos leves e mentor de Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov enalteceu as habilidades de Jack Della Maddalena, dono do cinturão dos meio-médios. Em recente entrevista ao programa "Hustle Show", do canal russo "Adam Zubayraev", o russo afastou o favoritismo do compatriota e elegeu o australiano como a luta mais difícil da carreira do segundo colocado do ranking peso-por-peso do UFC.

Khabib enaltece Della Maddalena

Islam Makhachev lutou com diversos nomes de peso do Ultimate. O Russo já venceu Charles "Do Bronx", Dustin Poirier, Alexander Volkanovski e Arman Tsarukyan. No entanto, para Khabib, o estilo de luta e o porte físico de Della Maddalena apresentam mais dificuldades ao seu compatriota.

- Nessas lutas, um pequeno erro pode te custar tudo. Um pequeno deslize. Não vemos dessa forma (Islam favorito contra ‘JDM’). Não vejo assim. Acho que o Maddalena é o adversário mais duro da carreira do Islam, na minha opinião. Não o Charles, nem ninguém. Nenhum desses caras (nem Topuria), minha opinião pessoal. Primeiro de tudo, Maddalena tem o dobro do tamanho do Ilia. Mais alto, pesado, pernas mais fortes, porte maior. O boxe é tão bom quanto. E o grappling dele, ele desenrola muito bem. Para mim, se estivéssemos preparando o Islam para ou Ilia ou Maddalena, eu ficaria mais preocupado – assim como estou – com o Maddalena. Muito mais - comentou Khabib.

Mesmo com Dana White já confirmando a luta entre Della Maddalena e Makhachev, o evento ainda carece de data e local específicos. A expectativa é que o confronto ocorra ainda este ano, no final do segundo semestre. Jack, atual campeão, demonstrou interesse em defender seu título na Austrália, sua terra natal. Por outro lado, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, é considerada uma opção atrativa devido à popularidade de Islam na região. Uma terceira possibilidade seria realizar o evento em um "terreno neutro", provavelmente nos Estados Unidos, devido à grande relevância do combate.

