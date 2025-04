O Brasil entra no octógono, no próximo sábado (26), com Carlos Prates x Ian Garry, pelo UFC Kansas City. A luta entre os meio-médios será realizada no T-Mobile Center, em Missouri (EUA). Além do craque da "Fighting Nerds", o card conta com mais quatro brasileiros: Polyana Viana, Jaqueline Amorim, André Muniz e Michel Pereira. Confira abaixo o calendário, programação e os resultados do Ultimate em 2025:

Confira os próximos eventos confirmados do UFC em 2025

Data Horário do evento (Brasília) Evento Local 26/04 Card preliminar: 19h

Card principal: 22h UFC Kansas City: Garry x Prates Missouri, EUA 03/05 Card preliminar: 20h

Card principal: 23h UFC Des Moines: Sandhagen x Figueiredo Iowa, EUA 10/05 Card preliminar: 19h

Card principal: 23h UFC 315: Muhammad x Della Maddalena Montreal, Canadá 17/05 Card principal: 20h UFC APEX: Burns x Morales Las Vegas, EUA 31/06 Card principal: 22H UFC APEX: Blanchfield x Barber Las Vegas, EUA 07/06 Card principal: 23H UFC 316: Dvalishivili x O'Malley 2 Nova Jérsei, EUA 21/06 Card principal: 16H UFC Fight Night: Hill x Rountree Jr. Baku, Azerbaijão

Eventos do UFC realizados em 2025

Data Horário do evento (Brasília) Evento Local 11/01 Card preliminar: 18h

Card principal: 21h UFC APEX: Dern x Ribas 2 Las Vegas, EUA 19/01 Card preliminar: 18h

Card principal: 21h UFC 311: Makhachev x Moicano Califórnia, EUA 01/02 Card preliminar: 11h

Card principal: 14h UFC Arábia Saudita: Adesanya x Imavov Riade, Arábia Saudita 09/02 Card preliminar: 20h30

Card principal: 00h UFC 312: Du Plessis x Strickland 2 Sidney, Austrália 15/02 Card preliminar: 18h

Card principal: 21h UFC Vegas 102: Cannonier x Rodrigues Las Vegas, EUA 22/02 Card preliminar: 20h

Card principal: 23h UFC Seattle: Cejudo x Yadong Seattle, EUA 01/03 Card preliminar: 18h30

Card principal: 21h UFC Vegas 103: Kape x Almabayev Las Vegas, EUA 09/03 Card preliminar: 20h30

Card principal: 00h UFC 313: Pereira x Ankalaev Las Vegas, EUA 15/03 Card preliminar: 17h

Card principal: 20h UFC Vegas 104: Vettori x Dolidze 2 Las Vegas, EUA 22/03 Card preliminar: 14h

Card principal: 17h UFC Londres: Edwards x Brady Londres, Inglaterra 29/03 Card preliminar: 17h

Card principal: 20h UFC México: Moreno x Erceg Cidade do México, México 05/04 Card preliminar: 19h

Card principal: 22h UFC Vegas105: Emmett x Murphy Las Vegas, EUA 12/04 Card preliminar: 19h

Card principal: 23h UFC 314: Volkanovski x Lopes Miami, EUA

Resultados dos brasileiros em 2025

Alex Poatan

Um dos maiores nomes do UFC atualmente, Alex Pereira acabou sofrendo um grande revés no UFC 313, em março. O brasileiro perdeu para o russo Magomed Ankalaev, por decisão unânime. Poatan conquistou o cinturão dos meio-pesados, em setembro de 2023, após vencer Jan Blachowicz, por decisão dividida.

Com o cinturão em mãos, Alex Poatan defendeu com sucesso o título dos meio-pesados, em quatro oportunidades: Jiri Prochazka (duas vezes), Jamahal Hill e Rountree. Agora, o brasileiro terá a revanche contra Ankalaev, ainda sem local e data definidos.

