Hornets vence Kings e conquista título da NBA Summer League

O Charlotte Hornets conquistou o campeonato da NBA Summer League ao derrotar o Sacramento Kings por 83 a 78. A partida decisiva deste domingo (20) teve como destaque o calouro Kon Knueppel, quarta escolha do Draft, que anotou 21 pontos pelo time vencedor. Ryan Kalkbrenner também contribuiu significativamente com 15 pontos e nove rebotes para o triunfo do Hornets.

continua após a publicidade

➡️ Destaques da WNBA protestam por divisão de salário no All-Star Game

Isaac Jones foi o principal nome do Sacramento Kings na partida, registrando um duplo-duplo com 24 pontos e 11 rebotes. Apesar do sólido desempenho, o ala-pivô não conseguiu impedir a derrota da equipe californiana na decisão.

Como foi o jogo?

O Charlotte Hornets iniciou a partida com forte domínio. Mesmo com Nique Clifford marcando os quatro primeiros pontos para o Kings, os Hornets responderam rapidamente. A vantagem do Hornets aumentou após cesta de Damion Baugh, que ampliou a diferença para 13 pontos. Knueppel colaborou para que Charlotte fechasse o primeiro período com 34 a 18, para selar a superioridade no confronto.

continua após a publicidade

No segundo quarto, uma jogada entre Knueppel e Kalkbrenner resultou em cesta, que elevou a vantagem para 42 a 28 a favor do Hornets. KJ Simpson ampliou ainda mais a diferença para 16 pontos, mas Isaiah Stevens interrompeu a sequência positiva de Charlotte. O Sacramento reagiu antes do intervalo ao marcar nove pontos consecutivos sem resposta. Uma cesta de Isaac Jones estabeleceu o placar de 46 a 39 para o Hornets no final do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, Knueppel ajudou Charlotte a ampliar a vantagem para 53 a 42. Embora Sacramento tenha reduzido a diferença para sete pontos, o Hornets pressionou e abriu 62 a 48. O terceiro quarto terminou com Charlotte na frente por 67 a 56.

continua após a publicidade

No período final, Knueppel marcou logo no início e deixou o placar em 69 a 58 para o Hornets. Mason Jones e Devin Carter reagiram pelo Kings, mas DJ Rodman respondeu, mantendo Charlotte à frente por 71 a 62.

Nos segundos finais da NBA Summer League, com 31 segundos para o término, Kon Knueppel acertou um arremesso de três pontos, mas Jones respondeu imediatamente da mesma forma. Com o placar em 78 a 77, Knueppel sofreu falta e converteu um lance livre, mantendo a posse para Charlotte.

Jaylen Sims foi à linha de lance livre e ampliou a vantagem para 81 a 77, restando apenas 9,6 segundos para o fim do jogo. Ryan Kalkbrenner assegurou a posse, sofreu falta e selou a vitória do Charlotte Hornets por 83 a 78.

Kon Knueppel, do Charlotte Hornets, em ação contra o Sacramento Kings pela NBA Summer League (Foto: Logan Riely/NBAE via Getty Images/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Outras partidas na última rodada da NBA Summer League

A última rodada da Summer League também apresentou outros resultados. O Boston Celtics (4-1) venceu o Atlanta Hawks (4-1) por 101 a 80. Em destaque, Isaiah Wong registrou 18 pontos e seis assistências pelo Celtics, enquanto Kobe Johnson anotou 14 pontos e seis rebotes pelo Hawks.

Ademais, o Memphis Grizzlies (3-2) superou o Los Angeles Clippers (3-2) por 105 a 82, com 20 pontos e sete rebotes de Tyler Burton pelo time vencedor. Do outro lado, Jordan Miller contribuiu com 24 pontos e seis rebotes pelo Clippers.