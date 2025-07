Japão x Turquia na VNL feminina: horário e onde assistir

O Japão enfrenta a turquia na manhã desta quarta-feira (23), às 11h30 (horário de Brasília), na Atlas Arena, em Łódź, na Polônia, pelas quartas de final da VNL feminina. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv 2 (canal fechado) e da VBTV (streaming). ➡️Clique para assistir no Sportv

As japonesas terminaram a fase de classificação da VNL na terceira posição. Elas venceram nove de 12 partidas disputadas na Liga das Nações. A equipe do técnico Ferhat Akbas somou 27 pontos na etapa preliminar, ficando atrás de Brasil e Itália.

Já as turcas foram somente as sextas colocadas na etapa de classificação da VNL 2025. A equipe do técnico Daniele Santarelli ganhou oito das 12 partidas disputadas até agora. Elas também foram derrotadas pelo Brasil, em casa.

No histórico, as japonesas venceram quatro jogos contra as turcas. As seleções se enfrentaram sete vezes desde a criação da Liga, em 2018.

Brasil venceu o Japão em duelo pela VNL (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Chaveamento da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino 2025

QUARTAS - 23 E 24 DE JULHO

SEMIFINAIS - SÁBADO, 26 DE JULHO

Semifinal 1 | Itália x Polônia (às 11h ou 15h) Semifinal 2 | Brasil ou Alemanha x Japão ou Turquia (às 11h ou 15h)

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

Domingo, 27 de julho, às 16h | Perdedores das semifinais

FINAL

Domingo, 27 de julho, às 20h | Vencedores das semifinais

