NBA terá agência livre histórica em 2027; veja nomes

A agência livre da NBA nesta pós-temporada se aproxima do fim com poucas movimentações ou trocas de jogadores. Um dos principais fatores para essa desaceleração é o potencial da próxima janela e o número de agentes livres, quando os contratos expiram e os jogadores ficam livres para negociar sem restrições.

Dentre esses jogadores, seis já foram campeões da NBA e quatro conquistaram o prêmio de MVP. Isso sugere que as franquias estão poupando esforços e recursos para preparar propostas na temporada futura.

Agentes livres em 2027

Nikola Jokic (Denver Nuggets) Luka Doncic (Los Angeles Lakers) Giannis Antetokounmpo (Bucks) Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) Anthony Davis (Dallas Mavericks) Anthony Davis (Dallas Mavericks) Trae Young (Atlanta Hawks) Stephen Curry (Golden State Warriors) Jimmy Butler (Golden State Warriors) James Harden (Los Angeles Clippers) Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) Karl-Anthony Towns (New York Knicks) Zach LaVine (Sacramento Kings)

Além dos craques listados, Rudy Gobert, Paul George, Brandon Ingram, Mikal Bridges, Andrew Wiggins, Dejounte Murray, RJ Barrett e Julius Randle, também podem deixar os contratos com seus times e entrar na agência livre da NBA daqui dois anos.

Luka Doncic disputou seu primeiro jogo ao lado de LeBron James no Lakers. (Foto: Reprodução / X/ @Lakers)

Warriors é a única franquia que ainda não se moveu no mercado em 2025/26

A última movimentação do Golden State Warriors foi em fevereiro de 2025, quando trouxe o ala Jimmy Butler em uma troca que envolveu Andrew Wiggins, Dennis Schröder, Kyle Anderson e uma escolha de primeira rodada do Draft da NBA.

O técnico Steve Kerr já comentou que está em busca de um pivô que faça o trabalho de espaçamento de quadra, e Al Horford, do Boston Celtics, é o nome no foco da franquia. No entanto, a possível troca não passa de um rumor interno do clube, e nada foi confirmado.