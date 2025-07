Sinner recontrata preparador físico após caso de doping

Jannik Sinner anunciou o retorno do preparador físico Umberto Ferrara à sua equipe nesta quarta-feira (23). Ferrara, junto ao fisioterapeuta Giacomo Naldi, havia sido afastado em agosto do ano passado após serem responsabilizados por um incidente de doping envolvendo Sinner, de 23 anos. O tenista foi posteriormente absolvido pela Agência Internacional de Integridade do Tênis e negociou com a Agência Mundial Antidoping (WADA) uma suspensão de três meses, que terminou em maio.

O episódio começou com um teste positivo para clostebol, um anabolizante proibido pela WADA, ocorrido durante o Masters 1000 de Indian Wells, em março de 2024. Sinner inicialmente enfrentou uma suspensão preventiva, mas conseguiu postergar a punição através de um recurso. Mais tarde, um tribunal o absolveu, reconhecendo que ele não teve responsabilidade na situação.

A defesa apresentada ao tribunal revelou que Naldi utilizou, sem saber, um spray com clostebol para tratar uma lesão própria, o que inadvertidamente contaminou Sinner ao entrar em contato com suas feridas. Ferrara havia dado o spray a Naldi para uso pessoal, destacando que ele não deveria ser usado no tenista.

- Umberto desempenhou um papel importante no desenvolvimento de Jannik até agora, e seu retorno reflete um foco renovado na continuidade e no desempenho do mais alto nível. A decisão foi tomada em alinhamento com a equipe de gestão de Jannik, como parte dos preparativos contínuos para os próximos torneios, incluindo o Cincinnati Open e o US Open - afirmou em nota a equipe de Sinner.

Jannik Sinner e Umberto Ferrara no China Open (Foto: Divulgação/China Open)

