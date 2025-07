De férias da NBA, Stephen Curry ‘manda recado’ a Ja Morant

Astro do Golden State Warriors, Stephen Curry destacou o armador Ja Morant, do Memphis Grizzlies, como o atleta mais destacado fisicamente na NBA atual. A declaração foi feita durante entrevista ao "Clutch Points". O reconhecimento ocorre em um momento em que a liga busca novos protagonistas para suceder veteranos como LeBron James e o próprio Curry, que se aproximam do fim de suas carreiras na liga norte-americana.

— Ja Morant. Na minha opinião, peso por peso, ele é o mais atlético da liga — afirmou Curry, comparando o jovem armador a nomes conhecidos pelo físico dominante como Russell Westbrook, em seu auge, e John Wall.

O elogio de Curry aconteceu em Memphis, cidade onde Morant desenvolve sua carreira na NBA. A declaração do multicampeão representa um importante reconhecimento para o jogador do Grizzlies, já que o veterano do Warriors se destaca como um dos atletas mais respeitados do basquete atual.

A NBA enfrenta o desafio de encontrar seu próximo grande nome para assumir o protagonismo. O sucessor dos atuais astros precisará combinar carisma, talento e impacto dentro e fora das quadras. Nesse contexto, Morant surge como um dos candidatos com potencial para se tornar o novo "rosto da liga".

Morant tem chamado atenção pelo estilo de jogo explosivo, que atrai público e viraliza nas redes sociais. Sua capacidade de executar enterradas espetaculares, aliada à agilidade e controle corporal, impressiona tanto fãs quanto espectadores ocasionais.

A ascensão do armador do Grizzlies, entretanto, tem sido afetada por lesões e episódios controversos fora das quadras. Esses fatores têm dificultado sua consolidação definitiva entre as principais estrelas da NBA.

A consistência física, mantendo-se saudável durante uma temporada completa, e a capacidade de evitar novos problemas extracampo são aspectos fundamentais para sua evolução como atleta e figura pública. O reconhecimento vindo de Stephen Curry fortalece a imagem de Morant na NBA.

Agora, o jovem armador tem a oportunidade de transformar esse reconhecimento em conquistas concretas. Morant pode se tornar uma das maiores figuras do basquete mundial nos próximos anos, caso supere as barreiras que têm limitado sua trajetória.

