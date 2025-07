Especialista projeta duelo Brasil x Alemanha pela VNL feminina

O Brasil, comandado pelo técnico Zé Roberto, enfrenta a Alemanha nesta quinta-feira (23), às 15h (de Brasília), em Lodz, na Polônia, pelas quartas de final da VNL feminina. O especialista Cacá Bizzocchi analisou as equipes e vê o time brasileiro em uma situação delicada.

continua após a publicidade

— A própria Alemanha é uma equipe que está em evolução já faz dois anos, mas o Brasil, para mim, é superior, mesmo sem a Ana Cristina. A ponteira é um desfalque considerável e vamos ter que jogar com Gabi e Júlia. Não tem outra chance. Então, essa formação, estudada pelos adversários durante dez dias, a gente só vai ver em quadra — comentou Cacá.

Com a lesão de Ana Cristina, principal pontuadora da VNL nas primeiras duas semanas, Zé Roberto fica com menos opções no banco de reservas, o que pode dificultar na hora de surpreender o adversário.

continua após a publicidade

— Quando a Ana Cristina estava jogando, você via o Zé colocar a Gabi Guimarães na saída ou a Júlia Bergmman para a saída. Precisa ver se vai encaixar nesse contexto de uma semana muito mais forte e contra equipes que estão se preparando para jogar com o Brasil, que sem a Ana Cristina não tem opções — ressaltou.

Ao comparar os pontos fortes e fracos de cada uma das seleções, Cacá projeta um duelo apertado, sem margem para erros.

— A Alemanha é um time muito alto, forte no ataque, tem sacado muito bem e tem bloqueado. Eu acho que esses são os três fundamentos que as alemãs ganham. O Brasil ganha na recepção e no jogo defensivo. Nossa defesa é melhor, nós somos mais versáteis, nós defendemos mais, nós passamos mais, mas se a gente, por exemplo, não conseguir ter uma recepção boa e precisar o tempo todo se valer de bolas altas, a Alemanha equilibra o jogo, porque é um bloqueio muito forte e o contra-ataque vem pesado — analisou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gabi Guimarães em ação pela Seleção Brasileira na VNL feminina (Foto: Divulgação VolleyballWorld)

➡️Sportv define equipe de transmissão para fase final da VNL feminina

Confira as informações do jogo entre Brasil x Alemanha pela VNL feminina

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X ALEMANHA

QUARTAS DE FINAL - VNL FEMININA

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de julho de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Lódz, na Polônia

📺 Onde assistir: Sportv 2 e VTBV