Thiago Splitter analisa futuro de Gui Santos na NBA: ‘Tinha que jogar mais’

Único brasileiro na NBA, Gui Santos conquista aos poucos seu espaço na rotação do Golden State Warriors. O jovem ala já renovou com a franquia e está garantido na próxima temporada. Além da liga norte-americana, ele é também um dos destaques da Seleção Brasileira, onde trabalhou diretamente com Tiago Splitter. Velho conhecido de Santos, em entrevista exclusiva ao Lance!, o auxiliar técnico do Portland Trail Blazers confessou que já entrou em contato com técnico Steve Kerr para dar mais minutos ao jogador, por quem só tinha elogios a fazer.

— Cara, eu gosto muito do Gui, gosto do jogo dele, gosto da pessoa dele. Ele é um menino muito legal, humilde, trabalhador. Então tudo o que ele está conquistando ele merece e mais — afirmou Splitter.

Após três temporadas completas no NBB, com o Minas Tênis Clube, Gui Santos decidiu se inscrever para o Draft de 2022 da NBA. O brasileiro foi captado pelo Warriors na 55ª escolha do segundo round. Ele passou o primeiro ano no Santa Cruz Warriors, mas se firmou no time principal na última temporada, quando foi titular em algumas oportunidades.

Desde então, o ala de 22 anos vem em uma crescente no time de Kerr, que Splitter conheceu durante seu tempo na NBA, seja como jogador ou como parte da comissão técnica. O ex-pivô ainda admitiu que pediu ao treinador do Warriors para que Gui Santos fosse mais presente nos jogos. Além disso, não deixou de destacar as qualidades da equipe e do jovem brasileiro.

— Até brinquei com o Steve Kerr, falei para que ele tinha que botar ele (o Gui) para jogar mais. Mas, cara, espero que ele continue assim, ganhando seu espaço, cada vez jogando mais, sendo um veterano com mais peso no seu time. Está em um grande time, um time vencedor. Enfim, é um garoto que merece o que ele tem — comentou.

Apesar do contato durante as Olimpíadas de Paris 2024, Splitter não conseguiu manter essa troca com Gui Santos no último ano. O motivo, no entanto, é a grande responsabilidade de Tiago com o comando do Paris Basketball. Como técnico titular, o brasileiro fez história no basquete francês ao conquistar uma bela dobradinha: o Campeonato Francês e a Copa da França.

Stephen Curry e Gui Santos na partida entre Warriors e Pelicans na NBA (Foto: Sean Gardner / AFP)

Tiago Splitter de volta à NBA

Apesar da temporada ainda não ter começado, o trabalho de Splitter com o Portland Trail Blazers se inicia já na NBA Summer League, que acontece em Las Vegas. O ex-pivô assumirá o cargo de auxiliar técnico da franquia, que busca reformulação na liga norte-americana.

Ainda na offseason, ele pode não estar na quadra com o jovem time, mas estará na cidade para o primeiro contato com os jogadores do Trail Blazers. O time já disputou dois jogos no torneio de verão desta temporada, com uma vitória, contra o Golden State Warriors, e uma derrota, contra o Memphis Grizzlies.

Não é a primeira vez que Tiago Splitter faz parte de uma comissão técnica na NBA. Antes mesmo de assumir o cargo principal no Paris Basketball, Splitter esteve como auxiliar do Brooklyn Nets, entre 2018 e 2023, além do Houston Rockets, na temporada de 2023/24.