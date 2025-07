Campeão do Mr. Olympia faz convite a Rafael Brandão; veja vídeo

Bicampeão da categoria 212 do Mr. Olympia, Keone Pearson intimou Rafael Brandão durante um treino de pernas. De forma descontraída, o americano perguntou ao brasileiro quais melhorias ele estava buscando em seu físico e, em seguida, convidou o Open para treinar com ele mais vezes.

continua após a publicidade

➡️ Campeão do Mr. Olympia? Rival de Ramon Dino aponta favorito; veja vídeo

Keone Pearson intimou Rafael Brandão

Em vídeo postado no canal do Rafael Brandão, no YouTube, o brasileiro treinou pernas, mais especificamente posteriores, com o atual campeão da categoria 212 Keone Pearson. Em um momento do treino, o americano se mostrou empolgado com a ideia dos dois formarem uma dupla nos treinamentos para o Mr. Olympia.

➡️ Campeão do Mr. Olympia realiza treinos no Brasil com Ramon Dino

Com foco total no Mr. Olympia, Rafel Brandão está em Las Vegas treinando na Dragon's Lair, academia do sete vezes campeão do Olympia Flex Lewis. Acompanhado de seu treinador Neil Hill, o brasileiro busca evoluir seu físico para galgar posições no maior evento de fisiculturismo do mundo, que será realizado em outubro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte