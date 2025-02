Técnico de Mike Tyson nega que luta contra Jake Paul tenha sido armada

Em entrevista ao podcast “Mundo da Luta” do “Ge”, Rafael Cordeiro, treinador da lenda do boxe Mike Tyson, detalhou os bastidores do trabalho com o norte-americano. O brasileiro negou veemente as “teorias da conspiração” que alegavam que a luta com Jake Paul foi armada. O youtuber e influenciador de 28 anos venceu por decisão unânime após oito rounds.

continua após a publicidade

➡️ Adesanya lamenta derrota no UFC e desabafa: ‘Odeio decepcionar meus fãs’

— Vi vários comentários de pessoas achando que teve um acerto, mas até onde sei não teve acerto nenhum. Ele treinou forte para derrubar mesmo o Jake, infelizmente não conseguiu. Fiquei seis meses e meio em (Las) Vegas com vários bons sparings e bons treinos. O fato de um cara de 58 anos ter rendido o que ele rendeu esses seis meses e meio de treinamento e ter conseguido levar uma luta até o final, acho que já foi uma grande vitória. Tira o Mike Tyson, estou falando do homem de 58 anos que treina muito mais que muitos profissionais. — negou Rafael Cordeiro.

Rafael Cordeiro lembrou o problema de saúde de Mike Tyson, que levou ao adiamento da luta de julho para novembro do último ano. A lenda do boxe passou mal no avião por conta de uma infecção e correu risco de morte.

— Teve um sério problema de saúde, uma infecção, e os médicos acharam que ele ia morrer. Tem até um documentário em que ele aparece no hospital magrinho, perdeu 12kg em dois, três dias, um absurdo, estava super debilitado. Até por isso que puxaram a luta um pouquinho mais para frente. Ele lutou com as circunstâncias. Teoricamente, a última vez que ele tinha treinado tão forte tinha sido em 2020, quando fez o camp para o Roy Jones Jr., e depois ele veio forte para esse camp. Treinou de segunda a segunda, fazendo tudo que poderia ser feito para ter a vitória. Quando as pessoas falam que é armação, elas esquecem que do outro lado tem um garoto que está lutando, que já não é mais um youtuber, está lutando e muito bem, diga-se de passagem. Prefiro enaltecer a carreira que o Jake está fazendo, não só da promoção, mas se colocando a prova com todo mundo. — disse o brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Astro das lutas, Jake Paul critica MMA: ‘Versão mais m*** do boxe’

Com a proximidade com Mike Tyson, Rafael Cordeiro disse como é a relação com o pugilista. O brasileiro rasgou elogios a conduta da lenda do boxe.

— Acho que tudo casou muito bem: a energia, o treino, as palavras, como chegar nele para pedir as coisas. Sempre teve um respeito muito grande, tanto que ele me respeitou muito ali como professor, como coach. E é um baita de um atleta, um cara totalmente fácil de você treinar, um cara que escuta muito. E um cara que tem o que ele tem ter humildade todo dia na academia e me falar 'o que vou fazer hoje?' é muito legal, muito grandioso. — afirmou Rafael Cordeiro.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mike Tyson x Jake Paul

Jake Paul acerta o rosto de Mike Tyson durante luta de boxe (Foto: Al Bello/AFP)

Tyson e Paul lutaram no dia 15 de novembro, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. Os dois primeiros rounds começaram mais quentes, com golpes de ambos os lados, mas nos assaltos seguintes, as ações diminuíram. No último round, Jake Paul abdicou da luta nos últimos segundos para reverenciar Mike Tyson. O influenciador venceu o confronto em decisão unânime da arbitragem.