Mike Tyson segue treinando para a luta com Jake Paul, no próximo dia 15, valendo duelo de oito rounds de boxe. E nesta última quarta-feira (6), a Most Valuable Promotions divulgou imagens da final de treinamento da lenda do boxe. Mesmo aos 58 anos, o norte-americano ainda tem um soco capaz de derrubar qualquer um. Com um poderoso gancho de esquerda, ele derrubou seu sparring.

O comandante da atividade de Mike Tyson a 17 dias da luta foi o treinador brasileiro Rafael Cordeiro. Ele é conhecido no mundo do MMA ao comandar atletas como Anderson Silva, Wanderlei Silva, Maurício Shogun, Fabricio Werdum, Rafael dos Anjos, entre outros. Ao lado de fora do ringue, Cordeiro se empolgava com a atuação do estadunidense.

— Lindo! Excelente, Mike! Você o quebrou! Lindo movimento! Você é completo! — gritava Rafael Cordeiro.

O brasileiro de 51 anos comanda a equipe de Kings MMA Huntington Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos. No vídeo, ele ressalta que Tyson está pronto para duelo com Jake Paul.

— Temos 17 dias até a luta, estamos bem. Estamos no momento perfeito, no lugar perfeito agora. Mike colocou tudo junto, mentalmente, fisicamente, estamos animados, cara. Se a luta fosse no próximo sábado, estaríamos prontos para ela (…) Hoje, Mike está muito melhor do que quando lutou com Roy (Jones Jr.). Quatro anos depois, com 58 anos, ele está melhor do que com 54. Ele viu tudo que fez certo e tudo de errado que ele fez e consertou. Essa é a beleza da luta! A energia está boa, a energia dele está boa. — celebrou Cordeiro.

Tyson estará no ringue no dia 15 de novembro (Foto: Reprodução)

Ainda no vídeo, Rafael afirma que Tyson vai “caçar” Jake Paul, adversário 31 anos mais jovem e que começou a sua caminhada no boxe em 2020, e que soma dez vitórias e uma derrota em meio a lutas principalmente com ex-lutadores de MMA.

— Ele está aprimorando suas técnicas no treinamento, melhor e melhor a cada dia com sua defesa, sua potência, sua velocidade, sua resistência. Hoje ele colocou tudo junto, o condicionamento, e tudo o que ele precisa para dar um grande show no dia 15 de novembro. A única garantia que temos é que Mike ousará matar ou morrer. Ele vai caçar esse garoto como um louco e com certeza precisamos apenas de um toque. Se Mike tocar suas mãos, acabou, acabou, e a prova será no dia 15 de novembro. — finalizou.

Quando é a luta entre Mike Tyson e Jake Paul?

O combate entre Mike Tyson e Jake Paul será no dia 15 de novembro, com transmissão, ao vivo e exclusivamente na Netflix, às 22h (Horário de Brasília). O duelo será realizado no AT&T Stadium, em Arlington, Texas.