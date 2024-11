Mike Tyson relembra crise que quase o matou antes de lutar com Jake Paul

Às vésperas de encarar Jake Paul, Mike Tyson deu detalhes sobre o incidente de saúde que, inicialmente, o fizera desistir de lutar com o influenciador. O combate estava marcado para julho deste ano, mas, por conta da emergência médica do ex-campeão mundial de boxe, foi remarcado para o dia 15 de novembro próximo, no AT&T Stadium, em Arlington (Texas), nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Jake Paul foi desmotivado pelo treinador sobre a luta com Tyson: ‘Nem f*’

Tyson, de 58 anos, contou que, durante viagem para Miami, começou a passar mal, com enjoo e tontura. Logo depois, foi diagnosticado com crise de úlcera, que o levou a vomitar sangue e a passar por atendimento de emergência. Após se recuperar, Tyson tranquilizou os fãs e seguidores, ao falar que estava tudo bem. Porém, o boxeador revelou no documentário “Countdown: Paul vs Tyson”, da Netflix, mais detalhes sobre o incidente.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Uma semana e meia atrás eu estava treinando e indo muito bem, mas, de repente, comecei a me sentir cansado. Fui ao banheiro e vomitei sangue. A próxima coisa que sei é que estava no chão, defecando alcatrão — revelou Mike, que sofria com uma úlcera de 6,5 centímetros, que estava sangrando.

continua após a publicidade

Ao conversar com um médico, Tyson revelou o medo de morrer. O veterano perdeu 11 quilos devido à doença e ficou frustrado por estar debilitado após ter atingido o auge da preparação.

— Perguntei à médica se eu iria morrer, e ela não disse não. Ela disse que temos opções, e foi aí que fiquei nervoso. Eu não quero morrer no quarto do hospital, eu quero morrer no ringue — contou Tyson.

continua após a publicidade

Apesar das preocupações de amigos e familiares, ele estava determinado a voltar aos treinos para lutar com Jake Paul.

— Mal posso esperar para sair dessa p*, cara. Deus, eu quero lutar e começar a treinar — expressou Mike Tyson.

Mike Tyson e Jake Paul em evento da Netflix (Foto: Michael loccisano / AFP)

➡️ Mike Tyson muda regras do boxe para poder lutar com Jake Paul

Adversário de Tyson, Jake Paul, de 27 anos, comentou sobre o episódio no documentário. O influenciador contou que ficou “entorpecido” ao saber que a luta teria que ser adiada, mas que entendeu o lado do adversário.

— Quando recebi a notícia de que ele estava fora e não poderia lutar, fiquei tipo, ‘m*'. Mas ok, ninguém pode dizer a Mike Tyson o que fazer — disse Paul, no documentário.

O confronto entre Mike Tyson e Jake Paul acontecerá no dia 15 de novembro, em Arlington, no Texas, com transmissão ao vivo pela Netflix, em horário a ser definido. O card também contará com outras duas lutas: a porto-riquenha Amanda Serrano contra a irlandesa Katie Taylor; e o brasileiro Whindersson Nunes contra indiano Neeraj Goyat.