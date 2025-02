UFC: Nassourdine Imavov nocauteia Adesanya no segundo round

No evento principal do UFC realizado neste sábado (1º), em Riad, na Arábia Saudita, o ex-campeão dos médios Israel Adesanya foi nocauteado pelo russo Nassourdine Imavov no segundo round. A luta, que agitou os fãs no ginásio lotado, marcou um dos momentos mais impactantes da noite.

Como foi a luta entre Imavov e Adesanya no UFC Fight Night?

Israel Adesanya contra Nassourdine Imavov no UFC Fight Night 250, em Riad, na Arábia Saudita (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

Adesanya, conhecido por seu estilo técnico e precisão, começou bem, controlando a distância e aplicando golpes precisos. No primeiro round, o nigeriano mostrou sua habilidade característica, utilizando chutes frontais e jabs para manter o adversário na defensiva. No entanto, Imavov, conhecido por sua agressividade e poder de impacto, não se intimidou e buscou oportunidades para contra-atacar.

Imavov começou a pressionar mais, fechando a distância e conectando golpes pesados. Aos 2 minutos e 34 segundos do round, ele acertou um cruzado de direita que atingiu Adesanya em cheio, derrubando-o no chão. O árbitro interveio imediatamente, declarando o nocaute e consolidando a vitória de Imavov.

A derrota de Adesanya levanta questões sobre seu futuro no UFC. Após perder o cinturão para Sean Strickland em setembro de 2023, o lutador buscava se reerguer, mas o revés diante de Imavov pode adiar seus planos de disputar o título novamente. Por outro lado, Nassourdine, que vinha de duas vitórias consecutivas, consolida-se como uma das novas forças da divisão e deve entrar na briga pelo cinturão nos próximos meses.

A luta foi o destaque de um card, que também teve outras performances marcantes. Saiba como foi o UFC Fight Night, em Riad, na Arábia Saudita:

