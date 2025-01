Astro das lutas, Jake Paul critica MMA: ‘Versão mais m*** do boxe’

Ele ataca novamente. Um dos nomes mais polêmicos do boxe nos últimos anos, Jake Paul detonou o MMA e afirmou que o boxe vive plena ascensão no mundo das artes marciais. Segundo o pugilista, que derrotou Mike Tyson em seu último combate, o MMA é uma versão piorada do boxe.

— Hoje em dia, todo mundo consegue uma boa defesa de quedas. Todo mundo é faixa preta de jiu-jitsu. Então, não há mais finalizações. Não há muitas quedas. O MMA não é o que era. Essa é a verdade. (Por outro lado), o boxe está maior do que nunca. O maior evento esportivo de 2024 foi o boxe (se referindo à própria luta com Mike Tyson, em novembro). O MMA está se tornando uma versão mais m*** do boxe — afirmou Jake Paul, em entrevista ao canal "All the Smoke Fight".

Paul apontou Alex Poatan como o principal nome do MMA na atualidade. Para o pugilista, o brasileiro ganhou destaque por conta das boas técnicas de kickboxing.

— Ele está nocauteando todo mundo. Ele é o melhor porque ninguém pode derrubá-lo, ninguém pode finalizá-lo. O boxe vai resistir ao teste do tempo. Tem sido assim desde 1500 — completou.

Jake Paul venceu Mike Tyson em seu último combate de boxe (Foto: Julio Aguilar/AFP)

Jake Paul ganhou notoriedade por ser um dos primeiros influenciadores a se aventurar no boxe, ainda em 2018. A "aventura", entretanto, se transformou em ofício e o norte-americano já ostenta um cartel de 11 vitórias e apenas uma derrota. A luta mais recente, e também a mais icônica, foi contra Mike Tyson, um dos maiores boxeadores da história.

Em 2023, Jake Paul foi contratado pela PFL, organização de eventos de MMA, o que indicaria uma transição de modalidade. CEO da marca, Peter Murray assegurou que a estreia do norte-americano será em 2025 "contra um adversário à altura".