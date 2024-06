Luta entre Mike Tyson e Jake Paul será em nova data; veja

Mike Tyson lutará contra Jake Paul, em combate de exibição (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 14:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos combates mais esperados do ano possui nova data para acontecer. Mike Tyson e Jake Paul se enfrentarão no dia 15 de novembro, no AT&T Stadium, no Texas, Estados Unidos. O combate estava previsto para ser realizado no dia 20 de julho, mas precisou ser adiado por conta de problemas médicos sofridos por Tyson.

Em maio deste ano, o ex-pugilista passou mal antes de um voo que saía de Miami para Los Angeles. Os paramédicos precisaram embarcar no avião para prestar atendimento à Tyson. De acordo com o site "In Touch", a aeronava que faria a viagem estava muito quente, após ter ficado exposta ao sol no aeroporto de Miami.

- Embora tenhamos que adiar a luta, retomarei os treinos em breve. Agradeço à equipe médica que me tratou e a MVP, Netflix e AT&T Stadium por trabalharem duro e encontrarem a melhor data de remarcação para todas as partes (...) Embora tenhamos uma nova data, o resultado será o mesmo, não importa quando lutaremos. Jake Paul será nocauteado - afirmou Tyson em comunicado.

Mike Tyson encara Jake Paul durante evento (Foto: Kena Betancur/AFP)

O evento terá como luta principal Jake Paul encarando Mike Tyson, mas também contará com outros grandes combates. O youtuber brasileiro, Whindersson Nunes enfrentará o indiano Neeraj Goyat. No feminino, está confirmada a revanche entre Katie Taylor x Amanda Serrano.