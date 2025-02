Adesanya lamenta derrota no UFC e desabafa: ‘Odeio decepcionar meus fãs’

Israel Adesanya perdeu para Nassourdine Imavov no último sábado (1º), no UFC Fight Night 250, em Riad, na Arábia Saudita. O nigeriano amargou a terceira derrota consecutiva pela primeira vez na carreira. Após o confronto, o lutador, decepcionado, desabafou:

— Decepcionado. Odeio decepcionar meus fãs e minha equipe. Minha equipe ainda tem orgulho de mim pelo trabalho que fiz. É apenas a emoção e a agonia — desabafou o Isarael Adesanya.

Apesar da tristeza pelo resultado, o ex-campeão dos médios reconheceu o talento do seu adversário.

— Ele deve estar animado para vencer um cara como eu. No primeiro round, eu estava no controle de tudo. Talvez eu devesse ter tirado um tempo (depois de ter o olho atingido). Eu só não queria que ele descansasse porque sabia que ele estava cansado. Eu não queria que ele descansasse — explicou o Israel.

Israel Adesanya ainda tem dúvidas em relação ao seu futuro. O ex-campeão dos médios ainda não tem certeza se seguirá nos octógonos após perder sua terceira luta consecutiva. Agora, o lutador pretende descansar antes de decidir.

— Não sei (o quem vem a seguir). Tenho que relaxar e depois pensar nessas coisas. Vou relaxar um pouco, só ajudar os companheiros de equipe que têm lutas chegando e ver o que quero fazer. Eu ia fazer isso de qualquer maneira — finalizou o Adesanya.

Como foi a luta entre Isarel Adesanya e Nassourdine Imavov?

Israel Adesanya foi nocauteado por Nassourdine Imavov em Riad, na Arábia Saudita (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

Adesanya inciou bem a luta. Israel se defendeu das tentativas de queda no primeiro assalto e encaixou alguns golpes em Nassourdine Imavov. No segundo round, no entanto, o franco-russo soltou um direto de direita que pegou no queixo de Adesanya. Imavov disparou uma série de golpes no rosto do rival e só parou quando o árbitro indicou o fim do confronto, aos 32 segundos do segundo round.